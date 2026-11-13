Politica

Tagli alla scuola, Schlein: “Per ora solo parole, aspettiamo i fatti”

La segretaria dem incalza il governo: "Invece di tagliarli, dovremmo pagare di più gli insegnanti"

di Pietro Pertosa - 13 Novembre 2026

Elly Schlein non crede al governo e “aspetta i fatti” dopo la dichiarazione del ministro Giuseppe Valditara sul superamento dei tagli alla scuola. La leader del Partito democratico, a margine del Festival dell’economia sociale a Forlì, ha detto di non credere alle parole ma di aspettare la loro traduzione in realtà. “Per ora io ho visto soltanto dichiarazioni del ministro, aspettiamo i fatti. Insieme al mondo della scuola abbiamo alzato la voce contro la scellerata idea di tagliare 5mila insegnanti, 2mila del personale tecnico amministrativo dopo i tagli che ci sono già stati l’anno scorso sempre sulla scuola. Un Paese che non crede nella sua scuola è un Paese che non crede nel suo futuro”.

Schlein e il tema dei tagli alla scuola

Elly Schlein, invece dei tagli, ha altre proposte sulla scuola. “Noi dovremmo invece occuparci di come pagare meglio gli insegnanti, che sono tra i meno pagati d’Europa, e di come fare un grande investimento sull’edilizia scolastica – ha proseguito la segretaria dem – perché alla scuola non servono tetti per cacciare bambini stranieri, servono tetti che non crollino e strutture adeguate dal punto di vista anche della sicurezza sismica”. Quindi ha detto. “Mi è capitato anche recentemente di visitare delle scuole che non sono ancora a norma. Io credo che garantire la sicurezza degli studenti, delle studentesse, degli alunni sia una responsabilità dello Stato e quindi su questo bisogna vedere molti più sforzi”.

Il nodo della denatalità passa dai nidi (e dall’Ue)

La ricostruzione di Schlein passa dai servizi che mancano e centrano un argomento cardine del dibattito pubblico: quello legato alla denatalità. E da Bruxelles. “Crediamo che è dai nidi che si comincia a contrastare la povertà educativa e le diseguaglianze. Se l’Europa raddoppiasse gli investimenti ne avrebbe un grande beneficio in termini di nuovi posti di lavoro, privilegiando un settore in cui c’è molta occupazione femminile”. Dunque ha proseguito: “Come Italia siamo uno dei Paesi più vecchi al mondo dopo il Giappone: dobbiamo adeguare il nostro sistema di welfare a come stanno cambiando i bisogni delle persone – ha concluso Schlein -. Noi vogliamo costruire una politica che si fa carico delle solitudini delle persone e dia risposte concrete”.

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