Cultura & Spettacolo

La mostra di Paolo Valerio al Clubino

di Nicola Santini - 13 Novembre 2026

Una croce incrostata di mitili, un frammento organico restituito dal mare, uno specchietto che conserva il riflesso di chissà quale vita. Oggetti abbandonati, consumati dall’acqua e dal tempo, finiscono nelle mani di Paolo Valerio e acquistano una seconda esistenza.

Diventano altari profani, evocano corpi e desideri, riportano alla superficie ciò che il pudore e il pregiudizio hanno cercato di seppellire. C’è qualcosa di profondamente napoletano in questa capacità di dare dignità persino ai relitti, di riconoscere una storia dove altri vedrebbero soltanto materia da buttare.

La mostra “Voce dell’amore” al Clubino di NapoliLe

È da questo universo che nasce “Voce dell’amore”, la mostra di Paolo Valerio, artista e professore ordinario di Psicologia Clinica all’Università Federico II, che sarà inaugurata martedì 17 novembre 2026, alle ore 17, al Clubino di via Luca Giordano 73, il salotto culturale presieduto da Piera Salerno. L’evento è curato da Peca-Petrizzo, con la direzione artistica del critico Pasquale Lettieri, docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Le ecosculture di Paolo Valerio tra mito e desiderio

Le sue ecosculture nascono dal recupero di materiali e resti organici che il mare riconsegna alla terra. Valerio li assembla, li trasforma, li carica di riferimenti simbolici che attraversano la mitologia e la sessualità.

Nelle sue opere affiorano forme falliche e richiami rituali, mentre la materia deteriorata diventa testimonianza della fragilità umana.

Pasquale Lettieri individua in questa produzione un continuo confronto tra ironia e mito, tra rito purificatorio e cultura popolare. Le composizioni richiamano antichi altari e reliquiari, nei quali la sacralità convive con il desiderio e con quelle pulsioni che la morale collettiva ha spesso relegato ai margini.

Femminielli, identità e cultura nella tradizione napoletana

Il rapporto tra identità e pregiudizio attraversa anche l’altro appuntamento previsto durante l’inaugurazione, la presentazione della nuova edizione di “Femminielli/Corpo, genere, cultura”, il volume curato da Eugenio Zito e Paolo Valerio, pubblicato originariamente nel 2018 dalla Libreria Dante & Descartes.

Il femminiello appartiene alla storia più intima di Napoli. Ha abitato i vicoli, partecipato ai riti popolari, attraversato una società capace di accoglierlo nella vita quotidiana e contemporaneamente di imprigionarlo nei propri stereotipi. Una figura complessa, che sfugge alle classificazioni frettolose e racconta un rapporto con l’identità di genere maturato molto prima che il tema conquistasse il dibattito pubblico.

La nuova edizione del libro, arricchita da un’introduzione e da ulteriori saggi, aggiorna gli studi su questa presenza storica della cultura partenopea, offrendo una lettura che intreccia antropologia e trasformazioni sociali.

Napoli e il proprio patrimonio

A discutere della mostra e dei temi che accompagnano la ricerca di Valerio saranno l’antropologa Marzia Mauriello, lo storico dell’arte Giuseppe D’Avanzo, il fotografo Andrea Bove, il critico Pasquale Lettieri e la scrittrice Clotilde Punzo. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Letizia Bonelli.

Accanto alla produzione artistica, Paolo Valerio porta avanti un’intensa attività scientifica e accademica. È direttore del Centro di Ateneo SInAPSi e dell’Unità Operativa Complessa di Psicologia del Policlinico Universitario di Napoli, oltre a presiedere la Fondazione Genere Identità Cultura e l’Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere.

Nelle sue opere, presenti in collezioni pubbliche e private, riaffiorano interrogativi che accompagnano da anni anche il suo lavoro di studioso. Il corpo, il desiderio e l’identità trovano espressione attraverso materiali corrosi e oggetti dimenticati, mentre Napoli offre a questa ricerca il proprio patrimonio di simboli, contraddizioni e antichi rituali.

LEGGI QUI TUTTE LE NEWS DI CULTURA E SPETTACOLO