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Toh, è tornato Domenech e punge (ancora) l’Italia

di Martino Tursi - 13 Novembre 2026

Non ci era mancato: è tornato Raymond Domenech e, dopo la batosta subita a Milano dai Blues, l’ex cittì della Francia torna a parlare di calcio e, soprattutto, dell’Italia. Per gli azzurri, secondo il commissario tecnico dei Galletti sconfitti a Berlino nella finale mondiale 2006 dalla Nazionale di Materazzi e Lippi, si è trattato di “una vittoria inaspettata”. Con un post su X, l’ex allenatore è tornato a ravvivare il fuoco di una eterna polemica, al di qua e al di là delle Alpi.

Domenech è tornato

L’analisi di Raymond Domenech è feroce. “È una vittoria inaspettata per gli italiani. Che debolezza in tutti i reparti, ma la cosa più sorprendente è il livello tecnico: quanti errori in passaggi facili, è sconcertante”. Sarà, ma il calcio è uno sport in cui conta il risultato. E quello di San Siro parla chiaro. Gli azzurri, e lo ammettiamo pure noi a sorpresa, hanno vinto contro la Francia per 3 a 1. Un risultato che non “torna” nemmeno all’ex cittì transalpino.

“Quanti limiti”

Quindi Domenech passa a parlare della Francia del suo ex pupillo Zinedine Zidane. “Italia-Francia 3-1 come è possibile? Come si può perdere il filo a tal punto? I limiti difensivi dei bleus si confermano”. Ma non è solo questo. “Olisé si spegne e la Francia deraglia, il calcio è semplice”. Forse, così, è un po’ troppo semplice. Qualche merito a Cambiaghi, che ha fatto vedere le Streghe ai Blues sulla fascia, e a Pio Esposito (solo per citare due tra i migliori in campo degli azzurri), avrebbe pur dovuto riconoscerlo. Ma Raymond Domenech è così. Son passati vent’anni. Non ci era mancato più di tanto.

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