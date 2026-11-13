Economia

La Manovra dell’Ugl: l’analisi di Paolo Capone

di Paolo Diacono - 13 Novembre 2026

L’Ugl promuove la Manovra, il segretario generale Paolo Capone fa il punto della situazione a margine dell’incontro tra il governo e i sindacati proprio sulla Legge di Bilancia. L’Unione generale del lavoro ritiene che alcune delle sue sollecitazioni siano state accolte pienamente dall’esecutivo. Ma analizza punto per punto il documento e propone correttivi e suggerimenti per rendere la finanziaria più efficace. “La legge di bilancio 2027 è coerente con il percorso avviato in questi anni, che l’Ugl ha chiesto e sostenuto: ridare equità al sistema Paese, con un’attenzione particolare ai redditi medio-bassi, ai giovani e all’occupazione femminile”.

L’analisi Ugl della Manovra

Il primo punto affrontato da Capone riguarda il fisco. “Sul fronte fiscale la riduzione della pressione prosegue con un ulteriore passo. Ma auspichiamo che ci siano le condizioni per alzare la soglia del secondo scaglione Irpef fino a 60mila euro”. Ciò è necessario, secondo il segretario dell’Ugl “per rafforzare il potere d’acquisto apprezziamo la proroga dell’aliquota sostitutiva del 5% sugli aumenti dei rinnovi contrattuali e della tassazione agevolata su straordinari e lavoro festivo in settori come la sanità e le forze di polizia”.

Capitolo Pa

Il capo dell’Ugl passa dunque al pubblico. “Nel pubblico impiego va riconosciuto lo sforzo del Governo: sono già stati erogati 16 miliardi di euro per i rinnovi contrattuali di 3,6 milioni di dipendenti. Dopo i lunghi periodi di contratti scaduti tra il 2009 e il 2023. Vanno nella stessa direzione le misure per le famiglie, come il bonus mamme rafforzato e reso strutturale e il significativo rafforzamento dei congedi parentali”.

Natalità e lavoro

Capone poi ha aggiunto: “Il fondo per ogni neonato è un segnale di attenzione, in tal senso, chiediamo di aprirlo anche ai versamenti dei datori di lavoro, senza effetti sui saldi di finanza pubblica. Sul lavoro condividiamo la conferma degli incentivi per le assunzioni stabili di giovani, donne e lavoratori della Zes unica, insieme al credito d’imposta per gli investimenti nella stessa area”.

Scuola e sanità

“Sulla sanità, le risorse crescono in valore assoluto, ma resta un divario rispetto alla media europea, che va colmato progressivamente. Sulla scuola, il calo demografico non deve tradursi in una riduzione degli organici. Ma diventare l’occasione per rafforzare l’offerta formativa e migliorare il rapporto tra personale e studenti”, ha spiegato Paolo Capone. Che, poi, è passato alla questione degli assegni previdenziali.

Le pensioni

Il segretario generale Ugl Capone ha parlato infine delle pensioni. “Accogliamo con favore la proroga dell’Ape sociale al 2027. Riguardo al nuovo fondo previdenziale da 850 milioni di euro e la rivalutazione degli assegni, oggi piena solo fino a quattro volte il minimo, riteniamo che possa essere utile però un confronto con le parti sociali”.

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