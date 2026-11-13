Kimi Antonelli al Quirinale, dona un casco con dedica a Mattarella

Askanews Video

Il campione F1 lo invita a Monza, il presidente "Mi sollecita molto"

di Askanews - 13 Novembre 2026

Roma, 13 nov. (askanews) – “Questo è un dono per lei, è un casco di quest’anno”: così il campione del mondo di F1 Andrea Kimi Antonelli, al Quirinale, dove è stato ricevuto dal capo dello Stato, ha donato un suo casco a Sergio Mattarella, con tanto di dedica. “Al presidente Mattarella, con molta ammirazione”, la scritta fatta col pennarello bianco sulla visiera. “Nelle mie mani è un po’ abusivo”, ha replicato con ironia il presidente della Repubblica. “Quando vi vedo addobbati per la gara, quando finisce deve essere una liberazione togliere il casco”, ha aggiunto.

“É molto caldo, in una gara perdiamo in media un paio di chili”, ha raccontato Kimi al presidente, invitandolo l’anno prossimo ad andare al GP di F1 a Monza. “L’ultima volta è stato diversi anni fa a Monza, i movimenti sono sempre complicati, ma questo condizione nuova mi sollecita molto”, ha promesso Mattarella.