Cronaca

Bergamo, accoltella l’ex compagna davanti al figlio di 4 anni: arrestato

di Claudia Mari - 22 Settembre 2026

Una donna di 34 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stata accoltellata dall’ex compagno nella loro abitazione in provincia di Bergamo. Un uomo di 30 anni, di origine marocchina, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.

Accoltella l’ex compagna: la ricostruzione dell’aggressione

L’aggressione si è consumata nella notte tra il 20 e il 21 settembre. L’allarme ha fatto intervenire sul posto i militari della stazione di Urgnano insieme ai sanitari del 118, che hanno trovato la vittima riversa a terra, gravemente ferita. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove i medici hanno riscontrato profonde lesioni da arma da taglio al collo, al torace e agli arti superiori.

Le sue condizioni sono peggiorate nel corso delle ore, rendendo necessario il ricovero in terapia intensiva. Al momento resta in pericolo di vita.

La violenza davanti al figlio di 4 anni

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 30enne avrebbe utilizzato una lama appuntita ricavata da un paio di forbici per colpire ripetutamente l’ex compagna. La violenza si sarebbe consumata davanti al figlio della coppia, un bambino di appena quattro anni, successivamente affidato ai nonni materni.

Dopo l’aggressione l’uomo si è allontanato a piedi dall’abitazione, ma la fuga è durata pochi minuti. I carabinieri lo hanno rintracciato nelle vicinanze mentre aveva ancora le mani sporche di sangue. Al momento dell’arresto non avrebbe opposto alcuna resistenza.

L’indagato risulta già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a rapina, lesioni personali e spaccio di sostanze stupefacenti. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.