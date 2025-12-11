Attualità

Accordo Amazon-Fisco: pagherà poco più di 720 milioni

La presunta evasione era da 3 miliardi. L'azienda si lamenta pure: "Sanzioni e procedimenti incidono sull'attrattività dell'Italia"

di Cristiana Flaminio - 11 Dicembre 2025

Il Fisco concede l’accordo ad Amazon che pagherà 511 milioni di euro per sanare il presunto omesso pagamento dell’Iva da parte dei venditori cinesi. Soldi, questi, che vanno a unirsi ai 212 milioni già definiti dalla multinazionale “per non incorrere nel rischio di misura interdittiva del divieto di pubblicità chiesta dal pm Paolo Storari per frode fiscale nella eterodirezione digitale dei lavoratori”. Il fatto, però, è che i conti della Guardia di finanza indicavano la presunta evasione in quasi tre miliardi di euro.

Il grande accordo del Fisco ad Amazon

Chiaramente, il colosso dell’ecommerce è più che soddisfatto dalla definizione dell’intesa. “Questo accordo riflette il nostro impegno a collaborare in modo costruttivo con le autorità italiane. Ci difenderemo con determinazione rispetto all’eventuale procedimento penale, che riteniamo infondato”, ha spiegato un portavoce dell’azienda. Che ha aggiunto: “Siamo tra i primi 50 contribuenti in Italia e uno dei maggiori investitori esteri nel Paese. Negli ultimi 15 anni abbiamo investito oltre 25 miliardi di euro in Italia, dove impieghiamo direttamente più di 19.000 persone. Contesti normativi imprevedibili, sanzioni sproporzionate e procedimenti legali prolungati incidono sull’attrattività dell’Italia come destinazione di investimento”. Insomma, si son pure lamentati.

La dolce vita degli Over the top

Parliamoci chiaro: mezzo miliardo è pur sempre mezzo miliardo, per carità. Epperò, come per Amazon, è ormai una tradizione quella di riuscire a spuntare accordi e il solito accordo dal Fisco da parte delle grandi multinazionali. Altro che rottamazioni, pace fiscale. Siamo all’armistizio. Era già successo e, evidentemente, accadrà ancora. Sono troppo grandi perché si possano sottoporre alle sanzioni a cui altrimenti dovrebbero essere sottoposte. Perché tutto va considerato in rapporto al fatturato. Mezzo miliardo è una cifra stellare ma sostenibile per un colosso come Amazon. Mezzo milione, per un negoziante qualsiasi, è impossibile.