Torino

Primo maggio “per un lavoro dignitoso”, il corteo a Torino. Scontri davanti ad Askatasuna

di Redazione - 1 Maggio 2026

Gli attivisti di Askatasuna hanno annunciato iniziative parallele al corteo del primo maggio a Torino. C’è stata una carica di alleggerimento vicino all’edificio che ospitava il centro sociale. Intanto però la manifestazione “per un lavoro dignitoso” è iniziata con la sfilata partita da corso Cairoli per terminare in piazza Castello con gli interventi dal palco. Presenti le istituzioni cittadine, con il sindaco Lo Russo, poi tanti lavoratori, delegati e associazioni.

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