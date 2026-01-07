Attualità

Addio a David Rosen, fu cofondatore di Sega

Aveva 95 anni. Ex pilota d'aerei, lanciò dal Giappone la scalata al mondo dei videogiochi

di Maria Graziosi - 7 Gennaio 2026

Sonic a lutto: è morto David Rosen, cofondatore del colosso dei videogiochi Sega. Il decesso, come riportato dalla pubblicazione specializzata in videogame Replay Magazine, è avvenuto a Natale. Rosen aveva 95 anni. E aveva passato una vita al timone di Sega, un marchio divenuto icona in tutto il mondo già dagli anni ’80 con l’esplosione del fenomeno globale dei videogame. E che contribuì a scrivere una pagina importante della cultura pop. Di quell’epoca e di quelle che l’hanno seguita.

Rosen, il (video)gioco della guerra

Era anni intensi. Soprattutto per quelle che, all’epoca, erano le startup di un settore che si sarebbe espanso fino a raggiungere vette e traguardi inimmaginabili. Eppure Sega, che si imporrà all’attenzione del pubblico con giochi epocali come Out Run e la saga di Sonic, non riusciva a sfondare. Lo fece quando ingaggiò una furibonda guerra commerciale con Nintendo. Che, all’epoca, dominava letteralmente il mercato dei videogame. Grazie all’iconico Mario. Sega gli oppose il riccio blu più veloce dell’Universo. E fu l’ennesima bagarre che divise il pubblico, come per anni avevano fatto Pepsi e Coca Cola. E, naturalmente, fu un successo.

Chi era David Rosen

A Sega, Rosen ci arriva dopo una vita avventurosa. Pilota d’aerei impegnato sul fronte orientale nella seconda guerra mondiale, rimane nell’area e partecipa pure alla guerra di Corea. Poi decide di restare in Giappone. Nel 1954 fondò la Rosen Enterprises. Inizialmente si occupava di importare cabine fotografiche dagli Stati Uniti per rispondere alla crescente domanda di documenti d’identità. L’attività si estese presto ai flipper e alle macchine a gettoni, installate in negozi, ristoranti e cinema. Nel 1965 Rosen fuse la sua azienda con Nihon Goraku Bussan, società che operava nel settore dei coin-op, cioé dei giochi accessibili con l’inserimento di una monetina, quelli che hanno spopolato per decenni nelle sale giochi di tutto il mondo. Con il nome Service Games. Sega, appunto. Il resto è storia.