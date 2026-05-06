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Addio a Ted Turner, il fondatore della Cnn muore a 87 anni

L'annuncio del gruppo che aveva creato. "Sarà il nostro spirito guida"

di Cristiana Flaminio - 6 Maggio 2026

È morto Ted Turner, il fondatore della Cnn. Aveva 87 anni. Proprio il gruppo che aveva fondato, la Turner Enterprises ha dato la notizia, rilanciata nel mondo proprio dalla “sua” Cnn. Un’intuizione che ha cambiato, per sempre, il mondo della televisione e dell’informazione. Già, perché quella è stata la prima rete all news a presentarsi al pubblico, prima a quello degli Stati Uniti e poi al resto del mondo. La sua scomparsa ha immediatamente sollevato un’ondata di cordoglio in tutta l’America.

Addio a Ted Turner

Il Ceo della Cnn Mark Thompson ha ricordato la figura di Turner in un comunicato: “Ted era un leader profondamente coinvolto e impegnato, intrepido, impavido e sempre pronto a seguire il proprio intuito e a fidarsi del proprio giudizio”. Per Thompson, “è stato e sarà sempre lo spirito guida della Cnn. Ted è il gigante sulle cui spalle poggiamo, e oggi ci prenderemo tutti un momento per ricordarlo e per onorare il suo impatto sulle nostre vite e sul mondo”. Proprio la Cnn, adesso, sul suo sito istituzionale dedica un lungo ricordo al suo fondatore. La cui vita non è stata solo quella di un innovatore televisivo. Ted Turner è stato imprenditore e filantropo, velista e persino protagonista nello sport con gli Atlanta Braves. Turner lascia cinque figli, quattordici nipoti e due pronipoti.