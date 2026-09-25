Tessera elettorale, cambia tutto. Ecco cosa
Un emendamento al decreto Elezioni, approvato in commissione Affari Costituzionali della Camera, traccia la strada per la digitalizzazione delle consultazioni
Elezioni, addio alla tessera cartacea: in arrivo l’identità digitale per il voto. La storica tessera elettorale cartacea, con il suo timbro a inchiostro e la caccia all’ultimo timbro disponibile nei giorni di voto, si avvia al pensionamento definitivo.
Tessera elettorale, si cambia
Un emendamento al decreto Elezioni, approvato in commissione Affari Costituzionali della Camera, traccia la strada per la digitalizzazione delle consultazioni elettorali in Italia, introducendo un sistema basato su un certificato digitale accessibile tramite identità digitale, SPID o Carta d’Identità Elettronica.
Cosa prevede la riforma: certificato digitale e voto dove si vuole
La novità normativa punta a snellire le procedure burocratiche, abbattere le file nei Comuni per il rinnovo delle tessere smarrite o esaurite e ridurre lo spreco di carta.
Certificato elettorale digitale
Gli elettori potranno scaricare direttamente sullo smartphone, tramite apposite piattaforme o l’App IO, il proprio certificato di iscrizione alle liste elettorali provvisto di QR Code.
Superamento del seggio di residenza
Oltre alla digitalizzazione del documento, la misura getta le basi per consentire in prospettiva ai cittadini fuori sede di votare nel Comune di domicilio o in seggi dedicati, senza dover rientrare obbligatoriamente nel luogo di residenza anagrafica.
Fase transitoria e sicurezza
Per garantire il diritto di voto anche alle fasce di popolazione meno digitalizzate o prive di smartphone, rimarrà attivo un periodo di affiancamento in cui le amministrazioni comunali continueranno a rilasciare attestati cartacei sostitutivi.
La svolta per i Comuni e il nodo dei fuori sede
Il provvedimento risponde a un’esigenza di modernizzazione invocata da anni dalle amministrazioni locali, costrette a spese ingenti per la stampa e la distribuzione del materiale cartaceo.
La digitalizzazione del processo elettorale punta inoltre a contrastare il fenomeno del costante calo dell’affluenza alle urne, facilitando l’esercizio del voto per studenti, lavoratori fuorisede e cittadini con mobilità ridotta.
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