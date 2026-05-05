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Addio tumore? Scoperta la “bacchetta magica” di luce

Dalla collaborazione tra il Cnr in Italia e la Cina arriva una sonda microscopica capace di fare tutto

di Dave Hill Cirio - 5 Maggio 2026

Addio tumore: dalla ricerca, la “bacchetta magica” di luce che cura e controlla in tempo reale e apre la strada a nuove speranze. Dalla collaborazione tra Italia e Cina arriva una sonda microscopica capace di fare tutto. Trova il cancro, lo brucia con il calore e controlla se la cura ha funzionato. Una rivoluzione che trasforma la fibra ottica in uno strumento di precisione chirurgica.

Addio tumore?

C’è una nuova speranza nella lotta ai tumori solidi, e viaggia lungo un filo sottilissimo di vetro: una fibra ottica speciale. Grazie a una ricerca coordinata dall’Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” del Cnr (Cnr-Ifac), creato uno strumento capace di entrare nel corpo in modo quasi invisibile per distruggere il male dall’interno. Non solo un “bisturi di luce”. E’ un dispositivo intelligente che capisce cosa sta facendo mentre lo fa.

Che cos’è la sonda “teranostica”? (spieghiamo le parole difficili)

La vera novità è che questa sonda è teranostica. Questo termine, che sembra complicato, nasce dall’unione di due parole: Terapia + Diagnostica. In pratica, lo stesso strumento serve sia per curare che per vedere cosa succede.

Ma come funziona esattamente? Ecco i tre passi della sua missione

Trova il bersaglio. Prima di iniziare, la sonda “sente” il tumore rilevando il pH (cioè il livello di acidità) del tessuto. Le cellule malate hanno un ambiente più acido e la sonda lo segnala immediatamente, identificando i bordi esatti del tumore.

Distrugge con il calore. Una volta trovato il nemico, entra in azione l’agente fototermico. Questo materiale trasforma la luce in calore, “bruciando” le cellule tumorali in modo mirato.

Controlla il risultato. Mentre cura, la sonda misura la temperatura per non esagerare e, subito dopo, controlla se il pH è tornato normale. Se l’acidità sparisce, significa che la cura ha funzionato.

Perché è una rivoluzione per i pazienti?

Oggi, molte cure contro il tumore hanno dei limiti. La luce spesso non arriva in profondità o i materiali usati possono essere tossici per il resto del corpo. Questa sonda, invece, è minimamente invasiva (basta un piccolissimo foro) e biocompatibile (non danneggia l’organismo).

Francesco Chiavaioli del Cnr-Ifac spiega che siamo davanti a una terapia “closed-loop” (a circuito chiuso). Significa che il medico non deve più “andare alla cieca” aspettando giorni per vedere gli effetti di una cura, ma ha un feedback in tempo reale. Gli esperimenti sugli animali hanno già confermato un’efficacia eccellente, aprendo la strada a un futuro dove le operazioni saranno meno dolorose, più rapide e incredibilmente più precise.

Glossario “popolare” per capire la ricerca

Fibra ottica: un filo sottilissimo (come un capello) che trasporta la luce.

Tumori solidi: masse compatte di cellule malate (come quelli al fegato, polmone o seno).

pH: la misura di quanto un ambiente è acido. Il tumore “ama” l’acido. La sonda lo usa come traccia per trovarlo.

Agenti fototermici: sostanze che, quando colpite dalla luce, diventano caldissime per distruggere ciò che le circonda.