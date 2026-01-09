Esteri

Agenti federali feriscono 2 persone a Portland

di Redazione - 9 Gennaio 2026

Due persone sono rimaste ferite in un conflitto a fuoco che ha coinvolto agenti federali statunitensi a Portland, nell’Oregon. Il Dipartimento di polizia della città ha riferito in un comunicato che un uomo e una donna sono stati portati in ospedale e le loro condizioni sono sconosciute. Il Dipartimento per la sicurezza interna (Dhs) ha dichiarato che l’incidente è avvenuto quando un membro di una gang venezuelana è stato fermato e “ha tentato di investire” gli uomini in divisa con la sua auto.

Le dinamiche dell’accaduto

Non è chiaro quali siano le loro condizioni. L’ufficio dell’Fbi di Portland ha dichiarato in un post su X che la sparatoria ha coinvolto agenti della Customs and Border Protection. Le indagini sono in corso. Gli agenti sono intervenuti nell’isolato 10200 di Southeast Main Street per una segnalazione di sparatoria, si legge in un comunicato del Portland Police Bureau. Confermato il coinvolgimento di agenti federali nella sparatoria dopo essere intervenuti per soccorrere un uomo e una donna rimasti feriti a colpi d’arma da fuoco.

Le parole del capo della polizia di Portland

“Siamo ancora nelle fasi iniziali di questo incidente”, ha dichiarato il capo della polizia Bob Day. “Comprendiamo l’emozione e la tensione che molti stanno provando in seguito alla sparatoria di Minneapolis – ha aggiunto – ma chiedo alla comunità di mantenere la calma mentre cerchiamo di saperne di più”.