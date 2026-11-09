Askanews Video

Agugiaro & Figna è B Corp, sei secoli di farina guardano avanti

Il gruppo molitorio tra tradizione, filiera e impatto ambientale

di Askanews - 9 Novembre 2026

Collecchio (PR), 9 nov. (askanews) – A Curtarolo, nel padovano, le macine girano dal 1400, mentre a Collecchio il lavoro comincia nel 1874. Sei secoli di storia che oggi Agugiaro & Figna, tra i principali poli molitori al mondo nella produzione di farine di grano tenero, mette accanto alla certificazione B Corp. Un percorso che il presidente riassume in pochi valori, molto solidi: la passione per il mestiere, il rispetto per le persone e per la natura.

“Gli imprenditori – spiega Alberto Figna, presidente di Agugiaro & Figna – non si devono mai sentire padroni di qualcosa, ma si devono sentire dei traghettatori, avendo la responsabilità e l’obbligo di trasmettere a chi verrà dopo di noi quello che abbiamo ricevuto in condizioni migliori”.

Tre stabilimenti a Parma, Padova e Perugia, oltre 180 dipendenti, farine in 96 Paesi: un know-how unico che unisce selezione di precisione del grano, gestione della filiera e tecnologie brevettate di macinazione. Da qui nascono le farine con i marchi Le 5 Stagioni, per la pizzeria, Le Sinfonie, per la pasticceria e Faridea per i semilavorati. Certificazioni su qualità, sicurezza ed etica del lavoro accumulate negli anni. E ora la B Corp, che riunisce oltre diecimila aziende nel mondo, 380 in Italia.

“Per Agugiaro & Figna, proprio perché trasforma una materia prima agricola, è importante avere a cuore il benessere della natura – spiega il direttore generale e responsabile d’impatto di Agugiaro & Figna , Edoardo Vernetti -. Pertanto l’azienda ha deciso di diventare B Corp, che è l’ultima tappa di un percorso molto lungo che ha visto due anni fa la società diventare una società benefit”.

Un impegno che a Collecchio si vede a occhio nudo. Accanto allo stabilimento, 13 ettari e 18mila alberi contribuiscono all’assorbimento della CO emessa dagli stabilimenti. Il Bosco del Molino nasce nei primi anni Duemila, inaugurato nel 2021. Un’idea del presidente, nata da una convinzione precisa.

“Le aziende – prosegue Figna – devono essere inserite in un territorio non come dei corpi estranei o come dei soggetti predatori, ma come dei soggetti che siano utili a tutti i portatori di interesse e che abbiano una ricaduta positiva per tutti gli attori di questo territorio, siano essi attori naturali, persone, enti o comunque comunità”.

Oggi il bosco è anche un laboratorio, monitorato con il Cinsa e l’Università di Parma, e ogni albero nuovo porta, tra gli altri, anche i nomi dei figli dei dipendenti. Intorno, le scelte quotidiane: il 100% dell’energia elettrica utilizzata proviene da fonti rinnovabili, la carta dei sacchi è certificata FSC , con la progressiva riduzione della plastica nel packaging, welfare e formazione per la pizzeria e la pasticceria, in tutto il mondo. Su questo terreno arriva la certificazione. “La certificazione B Corp – continua Vernetti – è un punto di partenza, perché arriva un soggetto terzo che valuta l’azienda e nel processo di valutazione, su tutti gli ambiti, indica il livello di sviluppo e conseguentemente ci sono delle aree nelle quali noi dovremo ancora lavorare”.

Il prossimo passo esce dal molino: continuare a portare la sostenibilità nelle pizzerie, con il progetto Pizzaiolo per il cambiamento insieme all’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo.