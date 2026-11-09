Esteri

Epidemia Hiv in Russia, oltre un milione di contagiati

Una crisi sanitaria che sta diventando di lungo corso, aggravata dall'epatite

di Elizabeth Costello - 9 Novembre 2026

L’epidemia silenziosa di Hiv ed epatite in Russia: i dati di Oms e Unaids sollevano l’allarme. Quella che per anni è stata considerata un’emergenza circoscritta a gruppi marginalizzati si è trasformata in una vera e propria crisi di salute pubblica.

Allarme Hiv in Russia

In campo le rilevazioni di Oms e Unaids affiancate dagli studi del Centro Epidemiologico Statale russo. La Russia ospita oggi la più grande epidemia di Hiv dell’intera area euroasiatica, con oltre 1,2 milioni di persone contagiate.

L’elemento più drammatico evidenziato dai dati è il cambio di dinamica del contagio. Oltre l’80% delle nuove diagnosi avviene attraverso rapporti eterosessuali. In almeno 27 regioni del Paese – con picchi nella regione degli Urali e in Siberia – l’epidemia ha superato la soglia critico-generalizzata. E sta colpendo oltre l’1% delle donne in gravidanza e più del 3% degli uomini tra i 40 e i 50 anni.

L’Epatite aggrava il quadro

A complicare il quadro interviene la piaga dell’Epatite C, che presenta un’elevata percentuale di co-infezione.

Sebbene la medicina globale disponga di antivirali ad azione diretta capaci di eradicare l’epatite in pochi mesi, l’accesso a questi farmaci in Russia rimane fortemente razionato a causa dei costi e di ritardi burocratici.

Le agenzie internazionali sollecitano strategie di riduzione del danno e la copertura universalistica dei farmaci antiretrovirali. Le politiche sanitarie nazionali mantengono rigide restrizioni sui programmi di prevenzione.

Il risultato è che solo la metà delle persone diagnosticate riceve un trattamento efficace, lasciando la Russia esposta a una crisi sanitaria di lungo corso.