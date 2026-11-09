Attualità

Anziano morto in spiaggia, tragedia a Sestri Levante

La scoperta questa mattina, sul posto la Guardia Costiera e i carabinieri

di Paolo Diacono - 9 Novembre 2026

Un uomo di 86 anni è stato rinvenuto senza vita sulla spiaggia a Sestri Levanti, in provincia di Genova. È scattata l’inchiesta, sul posto gli uomini della Guardia Costiera e i militari della locale stazione dei carabinieri. Il ritrovamento s’è registrato questa mattina nell’area della Baia delle Favole, in località Caladda, a pochi passi dal lungomare della cittadina ligure. Dai controlli sull’identità è emerso che si tratta di un 86enne del posto, pensionato.

Cadavere in spiaggia a Sestri Levante

Una passeggiata mattutina sul lungomare s’è trasformata in un dramma. A dare l’allarme è stata una donna del posto. Sarebbe stata lei la prima a verificare che in spiaggia c’era qualcosa di strano, qualcosa che non andava. L’allarme lanciato dalla signora ha consentito alle forze dell’ordine di scoprire il corpo senza vita del pensionato. Ora bisogna comprendere quali siano state le cause che hanno portato al decesso dell’86enne sulla spiaggia di Sestri Levante.