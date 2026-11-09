Cultura & Spettacolo

Quando il ruoto di patate ispirò “Il naso” di Šostakovič

di Michele Enrico Montesano - 9 Novembre 2026

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula Uno e pilota Ferrari, nel luglio 2025 si trovava a un evento a Covent Garden, intervistato da Nick Grimshaw dichiarava: «A volte vado dai miei meccanici e mi chiedo: dove sono tutti? Sono a pranzo. Penso che siano l’unica squadra a farlo. Oh mio Dio. C’è letteralmente un momento programmato nella giornata, il pranzo, che non possono mai, mai saltare».

Lewis è passato dall’odore del curry, respirato nel paddock britannico ai tempi della McLaren, a quello dell’aglio: «Gli inglesi adoravano il curry, la mia squadra britannica lo portava sempre con sé… nella nostra sala macchine c’era sempre puzza di curry».

Questo non è il primo caso di un inglese in Ferrari. Nel 1987 il progettista John Barnard arriva a Maranello. La prima domanda? Sul pranzo: «Marco Piccinini mi chiese come funzionava in McLaren. Dissi che il pranzo in McLaren consisteva di solito in un caffè veloce e un panino, un quarto d’ora e poi tornavano tutti al lavoro. Alla Ferrari tiravano fuori le tovaglie e le bottiglie di Lambrusco».

L’antropologa Mara Mabilia nel suo libro “Il valore sociale del cibo. Il caso di Kiorone” scrive: «mangiare correttamente vuol dire intrattenere un regolare rapporto con l’ordine culturale e sociale».

Secondo un altro antropologo, Richard Wrangham, l’uomo divenne tale nel momento in cui, nella preistoria, si passò dal nutrirsi per sopravvivere al mangiare per piacere e cultura. Preparare cibo e condividerlo sono tratti antropologici ancestrali che differenziano la nostra specie dalle altre. L’importanza del cibo e del valore sociale e antropologico che c’è dietro a questo rito l’aveva capita Eduardo De Filippo. In “Sabato Domenica e Lunedì” donna Rosa prepara il ragù a casa Priore. Su ordini di Eduardo il ragù si cucinò davvero.

Dario Fo definì «geniale» l’intuizione di Eduardo e aggiunse: «finalmente, oltre che lo sguardo e l’orecchio, ecco che nel Teatro entrava glorioso anche l’olfatto!». Racconta la moglie di Eduardo, Isabella, che nel 1964 il marito e Mino Maccari, estroso artista senese, discussero un’intera mattinata di che colore dipingere il fondalino per l’opera “Il naso” di Šostakovič, di cui Eduardo curava la regia e Mino le scenografie e i costumi. Non riuscivano a venire a capo. Isabella a quel punto invitò Mino a fermarsi per pranzo e si mise a cucinare il ruoto di patate.

Quando lo portò a tavola, Maccari restò fulminato. Il rosso vivo dei pomodori, leggermente brunito dalla gratinatura, era il colore giusto per il fondalino. Quando andò in scena al Teatro della Pergola di Firenze, strappò innumerevoli lodi. La cucina si mescola con l’Arte e diventa eterna. A pranzo vengono idee, a pranzo stringiamo accordi, a pranzo ci confrontiamo. Il pranzo è un raro momento di socialità orizzontale nel deserto dell’individualismo. A tavola siamo tutti uguali.

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