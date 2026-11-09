Politica

Il campo largo nel salotto buono. E la politica prigioniera del Novecento

Il rifugio nel passato

di Vincenzo Viti - 9 Novembre 2026

Caro Direttore,

qualcosa vorrà dire se perfino Repubblica osserva con bonario scetticismo il riflusso della politica nel privato, stavolta nel patriarcato, commentando la “celebrazione” dei compleanno di Bettini, icona della genealogia progressista, addirittura come un congresso del campo largo.

Vorrà dire quanto sia grottesca ormai la rappresentazione della politica appaltata a un sinedrio (?) di ottimati, che si autoinveste di scrivere spartiti che in condizioni normali dovrebbero appartenere ai partiti e alle loro deputazioni. Insomma alla società civile e ai suoi affluenti.

Invece tocca scorrere deliziosi quadretti di lessico familiare per scoprire dove ora si “condensa” quel talento che si industria a trovare le formule che consentano di disinnescare la mina dei dissensi variamente disseminati nella fiera del campo. Ieri su Kiev, oggi sulla patrimoniale, domani chissà!

Intanto mostra di funzionare il “cantiere riservato” nel quale si elaborano complicate aggettivazioni e opportune alleanze, si connettono per selezione sanguigna i centrini in ordine sparso e si apparecchia la tavola della immancabile vittoria prossima ventura.

Tutto accade in un Paese chiuso in un provincialismo che non osa sporgersi sul mondo che cambia, così da trarne ragioni di contemporaneità.

Manca il respiro di un “attraversamento” che pretende che si esca dai rifugi pensati per ripetere rituali e propinare vecchie minestre e con commensali sempre uguali. Molti ormai alle prese con memoriali e nostalgie di un tempo che pretende di non passare.

La speranza è che, più che una “onda blu” da imitare, si trovi la forza di reinventarsi, uscendo dal Novecento che ancora ci trattiene nello specchio di Alice.

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