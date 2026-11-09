Attualità

Nvidia e le conseguenze dell’amore: -5% nel premarket

La liaison del Ceo con la spia cinese, l'apertura dell'indagine del Cda. Trema (ancora) l'Unicorno dei chip

di Maria Graziosi - 9 Novembre 2026

Sarà un’altra giornata campale per i titoli hitech: Nvidia, al premarket, ha già perso il 5 per cento. E, questa volta, i democratici sembrano entrarci davvero poco. È, semmai, la storia dell’amante (e spia) cinese ammessa dal Ceo Jensen Huang a pesare sul titolo dell’unicorno per eccellenza della finanza americana. Gli investitori stanno iniziando a scappare e si attendono conseguenze importanti adesso che il consiglio di amministrazione dell’azienda ha deciso di aprire un’inchiesta per comprendere cosa sia successo e fare piena chiarezza attorno al caso che è esploso attorno alla società.

Nvidia già flop al premarket

Fare previsioni, adesso, è azzardato. Da Trump, per Huang, un sostegno che può significare tutto o nulla. Per il presidente Usa, che avrebbe saputo tutto e che avrebbe preferito soprassedere sulle voci e le rivelazioni attorno ai presunti rapporti del Ceo, lui resta “a good guy”. Del resto, Nvidia è uno dei protagonisti primari della corsa all’intelligenza artificiale americana. I suoi chip di ultima generazione rappresentano un presidio strategico fondamentale per gli Usa che puntano a blindare la primazia digitale americana. Ed è proprio attorno alle forniture di semiconduttori che ruota l’intera vicenda.

Le conseguenze dell’amore

Per Nvidia, le prime conseguenze si avvertono fin dal premarket dove il titolo ha già ceduto il 5 per cento. Un segnale della buriana che potrebbe abbattersi sull’azienda e, per estensione, su tutto il comparto tech. Già provato, del resto, dai giorni di dubbi e di timori dovuti alla vittoria alle Midterm dei democratici che, nei loro programmi elettorali, hanno scritto a chiare lettere di voler frenare la corsa dei data center. Il flop si sente e ora bisognerà capire se sarà circoscritto o se contagerà i mercati. Cosa, questa, molto probabile.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ECONOMIA