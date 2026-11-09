Cronaca

Roma, assalto ai turisti in via Arenula: arrestati quattro maranza

Due canadesi aggrediti in piena notte nel centro della Capitale. Recuperata la refurtiva dopo l'intervento del Nucleo Radiomobile

di Mauro Trieste - 9 Novembre 2026

Momenti di tensione nella notte nel cuore di Roma, dove due turisti canadesi di 35 anni sono stati vittime di una rapina in via Arenula. I due stavano passeggiando quando sono stati accerchiati da un gruppo di maranza che, dopo averli minacciati, sono riusciti a sottrarre una collana d’oro, uno smartphone e un portafoglio. Le vittime hanno tentato di reagire per recuperare i propri effetti personali, dando vita a una breve colluttazione. Proprio in quei momenti una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, in transito nella zona, ha notato la scena ed è intervenuta immediatamente.

Il tentativo di fuga prima del fermo

Alla vista dei militari i quattro aggressori hanno cercato di fuggire tra le vie limitrofe, ma sono stati rapidamente raggiunti e bloccati. Si tratta di cittadini egiziani tra i 19 e i 23 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti. Per loro è scattato l’arresto con l’accusa di rapina in concorso. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Uno dei due turisti ha riportato lievi graffi al collo ed è stato medicato dal personale del 118 intervenuto sul posto. Gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida presso il tribunale di piazzale Clodio.

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