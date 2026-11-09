Esteri

Tratta di esseri umani, arrestato il fratello di Viktor Orban

La conferma del primo ministro Magyar. L'inchiesta su una organizzazione che favoriva la tratta di immigrati vietnamiti

di Daniel Walker - 9 Novembre 2026

A Budapest lo chiamano “il crepuscolo dei clan”. Un terremoto giudiziario e politico scuote l’Ungheria a sei mesi dalla fine del lungo regime di Viktor Orbán. Nella mattinata di lunedì 9 novembre, la polizia investigativa e gli agenti dell’Ufficio nazionale per il recupero dei beni hanno eseguito un blitz a Budapest e nella contea di Pest, sfociato in perquisizioni e nell’arresto di diverse persone. Tra i fermati vi è Áron Orbán, fratello minore dell’ex primo ministro. L’accusa è gravissima: traffico di esseri umani, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e compravendita illecita di visti Schengen.

Il declino di Orban

A dare conferma ufficiale dell’operazione è stato lo stesso primo ministro Péter Magyar, leader del nuovo corso europeista insediatosi a maggio dopo la storica vittoria elettorale contro Fidesz.

Le indagini, rilanciate in prima battuta dal quotidiano online Kontroll.hu, svelano un lucroso sistema clientelare. Consentiva a cittadini extraeuropei – in particolare provenienti dal Vietnam – di aggirare i controlli sull’immigrazione.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, una società riconducibile ad Áron Orbán iscriveva i migranti a fittizi corsi di salvataggio in acqua della durata di appena due giorni presso l’Università di Pécs. E così forniva la copertura accademica necessaria a richiedere permessi di lavoro e visti d’ingresso nell’Unione Europea.

Il fratello dell’ex premier

Il nome del fratello dell’ex premier era già finito al centro di uno scandalo nel 2024. La diffusione di registrazioni audio segrete aveva portato alla luce presunte tangenti e mosse sotterranee per velocizzare il rilascio dei documenti.

Il fratello dell’ex premier

Oggi, con il cambio di guardia a Budapest, la magistratura sembra intenzionata a smantellare capillarmente l’intricata rete di potere e nepotismo costruita in sedici anni di governo.

Se il nuovo esecutivo rivendica il ripristino dello stato di diritto e della trasparenza, dal canto suo Viktor Orbán ha bollato l’arresto del fratello come una “manovra diversiva”. Per lui, ideata dagli avversari per distogliere l’attenzione dalle difficoltà economiche del Paese. L’inchiesta promette tuttavia di allargarsi, segnando un punto di possibile non ritorno nella vita politica ungherese.