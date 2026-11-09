Cronaca

Report, calo di ascolti: il bagno di realtà degli intoccabili Rai

Senza i numeri a proteggerli, per gli intoccabili di Rai 3 la strada si fa improvvisamente in salita

di Angelo Vitale - 9 Novembre 2026

Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, nel corso del photocall di Report a Roma lo scorso 5 novembre

Il verdetto dell’Auditel e la curva in picchiata: Report scopre la gravità. E’ bastata una sola serata a trasformare il “fuoco sacro” in un bilancio in perdita. Il debutto della nuova stagione di Report, privo dello scudo di Sigfrido Ranucci e affidato in studio al duo Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, si ferma a 1.182.000 spettatori e a un modesto 6,6% di share.

Report, il calo di ascolti

Il dato, già inferiore ai debutti di tutto il quinquennio 2021-2025 (fino al picco del 13,8% nel 2024) e persino all’esordio dell’era Ranucci nel 2017 (7,3%), svela la nota più dolorosa nella seconda parte della trasmissione. La curva degli ascolti è scivolata progressivamente verso il basso, fino a toccare la soglia del 5% nel finale (Report Plus al 5,7%).

Un lento disimpegno del pubblico che ha visto la terza rete Rai farsi persino superare in share dai talk di approfondimento concorrenti sulle reti commerciali, da sempre dominatori della conversazione social.

Un bagno di realtà

Per la redazione che appena tre giorni fa, tra le lacrime in conferenza stampa, rivendicava l’immunità del giornalismo d’inchiesta svincolato da ogni dinamica aziendale, il bagno di realtà è spietato.

Senza la figura catalizzatrice del conduttore-martire a far da scudo, il nuovo Report è “nudo”.

Per i corridoi di Viale Mazzini un verdetto chiaro. L’illusione che l’inviolabilità fosse un dogma etico, e non il cinico risultato di anni di “doppio digit” Auditel, si è infranta alla prima prova del telecomando. Senza i numeri a proteggerli, per gli intoccabili di Rai 3 la strada si fa improvvisamente in salita.

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