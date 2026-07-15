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Al Policlinico Umberto I nuovo reparto di Terapia Intensiva ad Alto Biocontenimento

di Italpress - 15 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, assieme al direttore generale del Policlinico Umberto I, Fabrizio D’Alba, e alla rettrice di Sapienza, Antonella Polimeni, ha inaugurato oggi, al Policlinico Umberto I, presso la IV Clinica Chirurgica, Dipartimento Emergenza Urgenza, un nuovo reparto di Terapia Intensiva ad Alto Biocontenimento. Una struttura da 20 posti letto realizzata con un investimento di 3,7 milioni di euro dei fondi PNNR. La nuova Terapia Intensiva è stata progettata secondo i più elevati standard di biocontenimento e consentirà di gestire in sicurezza sia pazienti affetti da patologie infettive ad alta trasmissibilità sia pazienti particolarmente fragili o immunocompromessi, riducendo il rischio di infezioni correlate all’assistenza grazie a sistemi di isolamento, controllo della pressione degli ambienti e percorsi dedicati. Il reparto, come detto, dispone di 20 posti letto, di cui otto camere singole con zona filtro, che consentono un isolamento bidirezionale: proteggere il paziente dall’ambiente esterno oppure, quando necessario, proteggere l’ambiente circostante dal paziente. La configurazione permette inoltre di gestire rapidamente sia casi singoli sia eventuali aree di isolamento di coorte.

Dal punto di vista tecnologico, la struttura è dotata di apparecchiature di ultima generazione e sistemi avanzati di monitoraggio in grado di assistere pazienti con insufficienza respiratoria grave, supporto extracorporeo ECMO, shock cardiogeno, assistenza ventricolare meccanica, insufficienza multiorgano, dialisi continua e sistemi di depurazione epatica. L’intero reparto è supportato da un sistema integrato di telemetria multiparametrica e videosorveglianza a circuito chiuso che garantisce il monitoraggio continuo dei pazienti. Particolare attenzione è stata dedicata anche all’umanizzazione delle cure. Gli ambienti, luminosi e dotati di luce naturale, sono stati progettati per favorire il benessere dei pazienti, mentre le zone filtro consentono l’accesso protetto dei familiari anche nei percorsi di bio contenimento. Completano il reparto una sala d’attesa dedicata e una sala colloqui riservata. La nuova Terapia Intensiva potrà contare su un’équipe multidisciplinare composta da otto anestesisti presenti 24 ore su 24, 50 elemento tra infermieri, fisioterapisti, psicologi e specialisti delle diverse discipline del Policlinico.

– foto ufficio stampa Regione Lazio –

(ITALPRESS).