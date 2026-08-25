Cultura & Spettacolo

Alessio Viola riaccende i fornelli di Very Food People e racconta star imprenditori del gusto

di Tommaso Martinelli - 25 Agosto 2026

Dopo il successo della prima stagione, Alessio Viola torna su Food Network con i nuovi episodi di “Very Food People”, in onda dal 1° settembre alle 22.00.

Il programma sarà visibile sul canale 33 del digitale terrestre e di tivùsat, mentre tutte le puntate saranno disponibili su discovery+ subito dopo la messa in onda televisiva.

Anche in questa seconda stagione, Viola accompagnerà il pubblico alla scoperta di personaggi famosi che, spinti dalla passione per la buona cucina e per il territorio, hanno scelto di intraprendere una nuova avventura professionale nel mondo del food.

Ristoranti, pizzerie, aziende agricole e realtà vinicole diventeranno così il punto di partenza per raccontare storie imprenditoriali nate dall’incontro tra tradizione, ambizione e amore per i sapori autentici.

In ogni puntata, il conduttore incontrerà un protagonista diverso, ripercorrendone ricordi, scelte e passioni, ma anche le difficoltà e le soddisfazioni legate alla gestione di un’attività.

Un viaggio che mostrerà il volto meno conosciuto di alcuni celebri personaggi dello spettacolo, dello sport e della televisione, pronti a misurarsi con una sfida lontana dai riflettori.

Tra le realtà protagoniste dei nuovi episodi ci saranno la pizzeria di Patrizio Rispo, la Taverna Trastevere di Nicolas Vaporidis, il ristorante Botinero di Javier Zanetti, il Ristoro di Roberto Farnesi e l’azienda vinicola La Tognazza di Gianmarco Tognazzi.

Esperienze differenti, accomunate dal desiderio di trasformare una passione personale in un vero progetto imprenditoriale. Attraverso incontri informali, racconti e degustazioni, Alessio Viola farà emergere il lato più genuino dei suoi ospiti, svelando il legame che ciascuno di loro ha costruito con la cucina, il vino e le eccellenze del territorio.

A decretare il successo di “Very Food People” è anche una formula particolarmente curata, sostenuta da una scrittura brillante e da una conduzione capace di coniugare curiosità, garbo e spontaneità.

Alessio Viola accompagna il racconto senza mai sovrastarlo, valorizzando i protagonisti e le loro storie con uno stile diretto e coinvolgente.

Ben confezionato e contraddistinto dall’elevata qualità dei contenuti, il programma riesce a superare i confini del semplice racconto gastronomico, per restituire al pubblico esperienze umane e imprenditoriali autentiche. “Very Food People” è prodotto da BTC Produzioni per Warner Bros. Discovery.

Il programma è scritto dallo stesso Alessio Viola insieme alla giornalista di spettacolo e attualità, nonché autrice televisiva, Antonella Silvestri e ad Antonio Frascadore, direttore del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento e direttore artistico del Festival dello Spettacolo.

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