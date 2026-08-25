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Unicef e lo sfacelo a Gaza: “Malnutrizione cronica al 12,2%”

I dati dell'ultima ricerca dell'agenzia per l'infanzia. Tutti i dati dell'indagine

di Maria Graziosi - 25 Agosto 2026

L’Unicef denuncia: il 12,2 per cento dei bambini di Gaza è affetto da malnutrizione cronica. L’agenzia Onu per l’infanzia ha pubblicato i dati dell’ultima indagine condotta solo nelle aree accessibili della Striscia. Se i numeri legati alla malnutrizione acuta sembrano “relativamente bassi”, ciò che colpisce è quella cronica che affligge più di un bimbo su dieci. E non è un problema solo per loro. Anche le madri soffrono e tutto ciò potrebbe portare a gravi problemi legati allo sviluppo e all’arresto della crescita.

Unicef e la malnutrizione dei bambini di Gaza

I numeri sono eloquenti. “La malnutrizione cronica, o ritardo della crescita (un indicatore di crescita lineare compromessa che riflette le condizioni nutrizionali e di salute accumulate nel tempo) ha colpito il 12,2% dei bambini sotto i cinque anni. Il sovrappeso interessava il 4,0%”. E ancora. “La coesistenza di ritardo della crescita, deperimento e sovrappeso nella stessa popolazione indica una scarsa qualità della dieta piuttosto che una semplice questione di quantità di cibo: il 73,0% dei bambini di età compresa tra i 6 e i 23 mesi aveva consumato cibi non salutari il giorno precedente e solo il 22,4% aveva una dieta minima accettabile”. Ma non basta. “Circa il 37,1% dei bambini di età inferiore ai cinque anni aveva sofferto di diarrea nelle due settimane precedenti l’indagine. È stata inoltre documentata la malnutrizione materna tra le ragazze e le donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni”.

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“I piccoli pagano il prezzo più grande”

“La situazione nutrizionale dei bambini – dice Edouard Beigbeder, direttore regionale dell’Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa riferendosi non solo a Gaza – migliora quando gli aiuti e le forniture commerciali li raggiungono e peggiora altrettanto rapidamente quando ciò non avviene. I miglioramenti a cui stiamo assistendo sono fragili e dipendono da un accesso umanitario sostenuto, da finanziamenti adeguati e da mercati commerciali funzionanti. Senza di essi, i progressi potrebbero essere vanificati nel giro di pochi mesi, e saranno ancora una volta i bambini a pagare il prezzo più alto. La malnutrizione acuta può migliorare nel giro di poche settimane. I danni più ampi, invece, no – conclude Beigbeder -. I bambini hanno bisogno di acqua potabile, assistenza sanitaria e cibo vario e nutriente, non solo di calorie sufficienti per sopravvivere”.