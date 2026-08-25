Cultura & Spettacolo

Un successo moltiplicato sette per il Dionisio

di Simone Pasquini - 25 Agosto 2026

Si chiude con grandi soddisfazioni la settima edizione del Dionisio Festival, organizzato dal Comune di Chiavari con la direzione artistica di Davide Paganini.

Piazze gremite ed entusiasmo crescente hanno confermato la manifestazione tra gli appuntamenti culturali più attesi dell’estate chiavarese. Il cartellone ha riunito alcuni dei protagonisti più apprezzati dello spettacolo italiano, spaziando dal teatro alla musica, dalla comicità alla narrazione.

Tra gli artisti Andrea Scanzi, Enzo Decaro, Laura Marinoni, Valerio Aprea, Gianmarco Tognazzi e Daniele Raco, interpreti di spettacoli capaci di emozionare, divertire e stimolare la riflessione. «Abbiamo costruito un programma capace di parlare a pubblici diversi», ha commentato Paganini, sottolineando il grande affetto dimostrato dagli spettatori e la volontà di continuare a far crescere il festival mantenendo alta la qualità della proposta artistica.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore alla Cultura Silvia Stanig, che ha evidenziato il ruolo della cultura nella promozione della città e la capacità della rassegna di trasformare le piazze in luoghi di incontro e condivisione.

Con la conclusione della VII edizione, il Dionisio Festival rafforza il proprio ruolo di appuntamento culturale di riferimento per Chiavari, il Tigullio e l’intera Liguria, confermando la capacità di portare in città il meglio dello spettacolo italiano e di creare occasioni di incontro aperte a tutti.

L’appuntamento è ora alla prossima edizione, con l’obiettivo di proseguire un percorso fatto di qualità, partecipazione e grandi emozioni.

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