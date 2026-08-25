Attualità

Garlasco non finisce mai: l’esposto di Stefania Cappa, la replica durissima di De Rensis

Le accuse e la risposta: "C'è interesse per la Procura di Pavia"

di Martino Tursi - 25 Agosto 2026

Non si finisce mai su Garlasco, ora spunta l’esposto presentato da Stefania Cappa. La cugina di Chiara Poggi, vittima del delitto avvenuto il 13 agosto del 2007, tramite l’atto presentato dai suoi legali avrebbe lamentato insieme a tutta la sua famiglia di esser finita al centro di “una sistematica, coordinata e preordinata esposizione mediatica che appare come l’esito di una condotta consapevolmente orchestrata”. L’atto, come riferito in una nota della trasmissione Verità Nascoste – Il Diario fa pure i nomi e i cognomi dei presunti “orchestratori”.

Garlasco, l’esposto di Stefania Cappa

L’atto, come si legge nella nota, “punta il dito contro l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, l’inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe e l’ex comandante della stazione dei Carabinieri di Garlasco, Francesco Marchetto”. Tutti e tre, stando alla versione di Stefania Cappa e dei suoi legali, “avrebbero agito in concorso fra di loro per sostenere la tesi dell’innocenza di Alberto Stasi e per indirizzare l’attenzione investigativa verso soggetti estranei ai fatti, ovvero la famiglia Cappa, e per farlo si sarebbero serviti del cosiddetto super testimone Gianni Bruscagin”.

LEGGI TUTTE LE NEWS SUL DELITTO DI GARLASCO

La replica del legale di Stasi

Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, ha replicato con durezza alla notizia e ai contenuti dell’esposto di Stefania Cappa. E lo ha fatto a Filorosso, trasmissione su Rai3. “Non volevo crederci ma conosco la serietà della fonte”, ha esordito il legale. Che ha bollato la vicenda come “avvilente, disarmante, grave”. Ha pertanto annunciato “azioni giudiziarie durissime da parte mia, ma anche la Procura di Pavia può essere interessata da ciò che è successo”.