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Salute

Oncologia femminile in Europa: innovazione, equità e nuovi bisogni

di Redazione -

(LaPresse) Si è tenuto al Parlamento europeo l’evento ‘Oncologia femminile in Europa: Innovazione, equità e nuovi bisogni’, in concomitanza con la Gender Equality Week, la settimana che l’Eurocamera dedica ogni anno ai diritti delle donne e alle politiche di parità. L’iniziativa, realizzata con il contributo non condizionante di AstraZeneca, Novartis Italia, Bayer Italia e Daiichi Sankyo Italia, ha riunito rappresentanti delle Istituzioni europee, delle agenzie regolatorie del farmaco, della comunità clinico-scientifica, delle associazioni di pazienti e delle imprese del settore, ha portato nell’agenda europea i bisogni ancora aperti delle donne con tumore e le condizioni necessarie a garantire la continuità della ricerca oncologica, con una concezione ampia di oncologia femminile che comprende anche le neoplasie non tradizionalmente associate alla donna.

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