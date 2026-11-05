Salute

Oncologia femminile in Europa: innovazione, equità e nuovi bisogni

di Redazione - 6 Novembre 2026

(LaPresse) Si è tenuto al Parlamento europeo l’evento ‘Oncologia femminile in Europa: Innovazione, equità e nuovi bisogni’, in concomitanza con la Gender Equality Week, la settimana che l’Eurocamera dedica ogni anno ai diritti delle donne e alle politiche di parità. L’iniziativa, realizzata con il contributo non condizionante di AstraZeneca, Novartis Italia, Bayer Italia e Daiichi Sankyo Italia, ha riunito rappresentanti delle Istituzioni europee, delle agenzie regolatorie del farmaco, della comunità clinico-scientifica, delle associazioni di pazienti e delle imprese del settore, ha portato nell’agenda europea i bisogni ancora aperti delle donne con tumore e le condizioni necessarie a garantire la continuità della ricerca oncologica, con una concezione ampia di oncologia femminile che comprende anche le neoplasie non tradizionalmente associate alla donna.