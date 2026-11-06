Torino

Maxi operazione antidroga: in due anni sequestri per quasi 800 kg di stupefacenti. Nuovi arresti

di Redazione - 6 Novembre 2026

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Torino guidata dal Procuratore Giovanni Bombardieri, ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino nei confronti di sei persone, gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso tra loro, del reato di traffico illecito di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Le misure, consistenti nella custodia cautelare in carcere, negli arresti domiciliari e nell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria, hanno riguardato tre cittadini marocchini, un cittadino albanese e due cittadini italiani.

Tre di essi erano già stati arrestati in flagranza di reato nel contesto di una più articolata attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Torino tra il 2024 e il 2025, sviluppata attraverso intercettazioni e monitoraggi, che hanno consentito di ricostruire l’operatività di una strutturata organizzazione criminale dedita all’importazione e alla distribuzione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Il sodalizio, con base operativa nel territorio della provincia di Torino e ramificazioni in Liguria, Lombardia, Veneto e Lazio, aveva sviluppato una consolidata rete di approvvigionamento e distribuzione di hashish, marijuana e cocaina, operando su un vasto contesto interregionale e generando un significativo volume di traffici illeciti.

Le indagini, supportate dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato – Servizio Centrale Operativo e dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, hanno permesso di documentare l’attività del sodalizio criminale in tutte le sue fasi operative, dall’approvvigionamento alla distribuzione sul territorio nazionale.

L’attività investigativa aveva già consentito di arrestare in flagranza di reato 20 persone, sequestrare circa 700 chilogrammi di hashish, 70 chilogrammi di marijuana, 14 chilogrammi di cocaina e 500 pastiglie di ecstasy e direcuperate quattro pistole complete di munizionamento, risultate provento di furto.

In concomitanza con l’esecuzione delle misure cautelari sono state inoltre effettuate numerose perquisizioni domiciliari che hanno portato all’arresto in flagranza di reato di un cittadino italiano, trovato in possesso di circa 500 grammi di hashish, 250 grammi di marijuana e 7 grammi di cocaina, detenuti ai fini di spaccio.

L’attività investigativa ha consentito di raccogliere un grave e coerente quadro indiziario nei confronti degli indagati, ritenuto dall’Autorità Giudiziaria idoneo all’adozione delle misure cautelari.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e pertanto, nei confronti delle persone sottoposte a indagine, vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

Si precisa che i fotogrammi e il video allegati, quest’ultimo con scene registrate nel corso di alcune perquisizione relative al procedimento, sono stati realizzati solo come supporto al comunicato stampa e non fanno parte degli atti del procedimento penale.

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