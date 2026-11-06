Tecnologia

Il volo elettrico diventa eccellenza italiana: la sfida del Gruppo Grassi

di Angelica Luna - 6 Novembre 2026

Il futuro del volo è elettrico, e una parte decisiva della sua tecnologia nasce nel nostro Paese.

È la scommessa del Gruppo Grassi, guidato dall’industriale romano Raimondo Grassi, che attraverso Tea Aerospace è l’azionista di riferimento di Ase, azienda specializzata nei sistemi di generazione e distribuzione dell’energia elettrica a bordo di aerei ed elicotteri.

Il gruppo è cresciuto nelle energie rinnovabili, con Tea Energia attiva da anni nella realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici, ed ha portato in volo la stessa idea di “elettricità pulita”.

Un secolo di storia

Le radici affondano nel lontano 1919, quando l’attività nacque come divisione avionica della Fiat.

Da allora l’azienda ha attraversato le stagioni di Fiat Avio, Marelli Avio e Simmel Difesa, fino a diventare privata nel 1998.

Oggi lo stabilimento di San Giorgio su Legnano, vicino a Malpensa, si estende su 15mila metri quadrati e fornisce apparecchiature per velivoli ad ala fissa e rotante, compresi elicotteri come l’AW101, l’AW189 e il convertiplano AW609. Tra i programmi seguiti c’è anche quello delle Frecce Tricolori.

Tra i progetti annunciati ci sono anche motori che trasmettono l’energia attraverso campi magnetici anziché con le tradizionali spazzole di contatto, eliminando in questo modo le scintille e accrescendo così la sicurezza a bordo.

La frontiera più avanzata si chiama eVtol: velivoli elettrici che decollano e atterrano in verticale come un elicottero e poi volano come un aereo, grazie alle ali fisse.

Un grande primato

Nel luglio 2024, al salone di Farnborough, Eve Air Mobility, la società del gruppo brasiliano Embraer dedicata alla mobilità aerea urbana, ha scelto Ase come fornitore dei sistemi primari di distribuzione dell’energia ad alta e bassa tensione e del convertitore che li collega.

Leggerezza, affidabilità e ridondanza diventano requisiti decisivi quando tutta la spinta del velivolo dipende dall’elettricità.

Il velivolo, pensato per quattro passeggeri e un pilota, utilizza otto rotori per la spinta verticale e un’elica posteriore per il volo di crociera.

Il 19 dicembre 2025 il prototipo in scala reale – senza equipaggio – ha compiuto il primo volo nel centro prove di Gavião Peixoto, in Brasile, e l’ingresso in servizio è atteso per il prossimo anno.

Già nel 2024 il progetto poteva contare su circa 2.900 lettere d’intenti da parte di potenziali clienti di tutto il mondo.

Silenzioso e a emissioni zero allo scarico, il taxi volante promette di cambiare il modo di muoversi nelle città. Nello scorso luglio Ase è stata premiata a Palazzo Madama per il suo contributo all’aerospazio nazionale.

Al forum Italia-Cina Grassi, che di Ase è anche vicepresidente, ha ricordato che il Paese dispone di eccellenze scientifiche e tecnologiche da valorizzare con partnership internazionali fondate sulla reciprocità. “Energia, intelligenza artificiale e aerospazio rappresentano i pilastri della competitività industriale del futuro”, ha sottolineato, invitando il Paese a essere protagonista dell’innovazione e non spettatore.

Una lezione che va oltre i bilanci: il Made in Italy non è più soltanto moda e eccellenza agroalimentare, ma anche ingegneria capace di far volare le idee.

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