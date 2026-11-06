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Giustizia e ragionevole dubbio, il romanzo di Lisa Imparato

Il legal thriller scritto da un magistrato entrata nella 50 Most Powerful Women di Fortune Italia

di Angelo Vitale - 6 Novembre 2026

A Roma un appuntamento incentrato sul dibattito sui confini della giustizia, della tecnologia e del valore della prova. Martedì 10 novembre, alle ore 12:00, la sede della Confederazione Aepi a Roma ospiterà la presentazione del legal thriller Tra 24 ore morirai – La ragazza della villetta, un libro di Lisa Imparato per Mea.

Il legal thriller di Lisa Imparato

A dialogare con l’autrice saranno Federico Palmaroli Osho, Ilaria Perinu – pm a Milano – e Luca Palamara, ex magistrato. Un incontro moderato da Davide Desario, direttore di Adnkronos.

Magistrato ordinario, docente e già consulente giuridico del Ministero della Difesa, Lisa Imparato è una figura di primo piano del panorama istituzionale. Impegnata nella tutela dei soggetti vulnerabili e nel contrasto alle ecomafie, ha assunto una posizione chiara nel dibattito pubblico sostenendo attivamente le ragioni del Sì nella campagna referendaria per la riforma della giustizia.

Un percorso valso all’inserimento nella prestigiosa lista delle 50 Most Powerful Women di Fortune Italia. Un riconoscimento assegnato per la sua capacità di unire il rigore della funzione giudiziaria e dell’insegnamento a una costante opera di sensibilizzazione etica e sociale.

Il romanzo

Nel libro, la narrazione si fa specchio diretto della sua visione della giustizia. Attraverso l’intreccio investigativo, spinge a riflettere sul significato del ragionevole dubbio e sulla necessità di distinguere gli indizi dalle certezze.

Un invito a non considerare la decisione giudiziaria come un dogma intoccabile ma a promuovere una giustizia che sa interrogarsi di continuo. La ricerca della verità sostanziale e la tutela dell’innocente al di sopra di ogni automatismo.

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