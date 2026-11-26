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Archetti: "Dialoghiamo con i Comuni per ampliare l’offerta"

di Askanews - 26 Novembre 2026

Verona, 26 nov. (askanews) – “Noi siamo qui ad Anci proprio per dialogare con le istituzioni, con i comuni e con tutte le entità qui presenti: è proprio la pluralità di queste esperienze che rende Anci secondo me unica. Abbiamo già fatto tanto. Abbiamo lanciato il prodotto UberX in Calabria per la prima volta in Italia. UberX è il prodotto più a basso costo e il più usato a livello globale sulla piattaforma Uber. Oggi c’è in Calabria, vorremmo che in futuro ci fosse anche nel resto dell’Italia. Possiamo lavorare ancora meglio e ancora di più con le istituzioni in futuro, possiamo aumentare l’offerta, possiamo rendere l’offerta soprattutto più flessibile. Ad esempio il prezzo dei taxi in questo momento è determinato per legge, e non c’è modo di usare la leva del prezzo per far incontrare la domanda dell’offerta, come invece possiamo già fare sugli NCC. Quindi le chiavi sono sempre quelle più flessibilità e più opzioni per i cittadini, e siamo ovviamente aperti al dialogo con tutte le istituzioni per dare sempre più opzioni a chi deve spostarsi”. Lo ha detto Davide Archetti, general manager per il Sud Europa di Uber, intervistato da askanews a Verona alla 43esima Assemblea nazionale dell’Anci.

“Uber può fare tanto per i comuni e per le comunità italiane – ha sottolineato ancora il manager -. Uber può contribuire a una mobilità intermodale e flessibile. Cosa vuol dire? Intermodale vuol dire che la tecnologia permette di creare un ecosistema in cui convivono tante opzioni diverse che i cittadini hanno per spostarsi: trasporto pubblico, taxi, NCC, micromobilità, bici elettriche, scooter. Le esigenze dei cittadini sono diverse tra loro e lo stesso cittadino ha esigenze diverse in momenti diversi. È importante che la tecnologia aiuti i cittadini a scegliere o anche a mischiare nello stesso viaggio tante di queste forme”.

“Cosa vuol dire mobilità flessibile? Oggi viviamo nell’epoca di Netflix. L’intrattenimento non è più un dvd, non è più un oggetto. È un servizio che c’è quando serve e poi sparisce e non occupa spazio. La mobilità dovrebbe essere così. La mobilità è sempre più vista nello stesso modo dai cittadini. E Uber fa esattamente questo – ha puntualizzato Archetti -. Le nostre auto arrivano, portano il passeggero dove deve andare. Poi il conducente, nostro partner, se ne va, non parcheggia, non occupa spazio nelle strade, non crea strettoie e rallentamenti del traffico e il cittadino può richiamarlo se gli serve un’altra volta o prendere un mezzo o uno scooter per tornare a casa”.