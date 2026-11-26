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Spagna, Sanchez contro tutti: “La destra non passerà”

Il premier socialista sfida sondaggi e pronostici alla vigilia del voto

di Ernesto Ferrante - 26 Novembre 2026

Per Pedro Sanchez non è il momento della prudenza. A pochi giorni dal voto, mentre i sondaggi continuano ad assegnare il vantaggio al Partito Popolare, il leader socialista sceglie l’attacco frontale. “Feijóo e Abascal saranno sconfitti”, assicura in un’intervista a El Pais, accompagnando la previsione con un appello alla “mobilitazione storica” dell’elettorato progressista.

Il voto come spartiacque

Sanchez non presenta le elezioni come una normale alternanza di governo. Le trasforma invece in uno scontro tra due idee opposte di Paese. Da una parte la Spagna aperta, europeista e multiculturale che il premier rivendica di avere costruito in otto anni di governo. Dall’altra un blocco conservatore che, a suo giudizio, rischia di trascinare il Paese verso un arretramento politico e civile. L’affondo più duro riguarda il rapporto delle destre con le istituzioni democratiche. Il premier accusa PP e Vox di praticare un “trumpismo preventivo”, preparando il terreno per contestare il risultato qualora la sinistra riuscisse a prevalere per pochi voti.

Il duello finale prima delle urne

A rendere ancora più alta la tensione arriva il confronto televisivo di questa sera, il primo e unico faccia a faccia a quattro dell’intera campagna elettorale. Pedro Sanchez, Alberto Nunez Feijóo, Santiago Abascal e Ada Colau si ritroveranno per due ore nello stesso studio in quello che appare come l’ultimo tentativo di orientare una sfida ancora apertissima. Feijóo punterà ad accreditarsi come l’alternativa ormai pronta a governare, insistendo sugli scandali e sull’usura di otto anni di potere socialista. Sanchez, al contrario, cercherà di riportare il confronto sul terreno a lui più favorevole: il rischio di una Spagna guidata dal Partito Popolare con il sostegno decisivo di Vox. Casa, economia, immigrazione, welfare e corruzione saranno i temi ufficiali del dibattito. Ma il vero scontro sarà convincere gli elettori che il voto di domenica non deciderà soltanto chi occuperà la Moncloa, bensì quale direzione imboccherà la Spagna nei prossimi anni.

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