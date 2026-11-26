Economia

Sanità, l’appello di Uap al Governo: “No alla Bolkestein che blocca investimenti e punta al ribasso”

di Redazione - 26 Novembre 2026

(LaPresse)- “Escludere le aziende sanitarie dalla Direttiva Bolkestein”. È l’appello “civile, ma forte e determinato” lasciato dalle aziende sanitarie private riunite a Roma dall’Uap (Unione aziende sanitarie del settore privato) e rivolto al governo e al Parlamento sul tema della legge sulla concorrenza applicata al settore sanitario. “Noi siamo qui a difendere la sanità nazionale italiana – spiega Maria Stella Giorlandino, fondatrice e presidente di Uap – la Bolkestein aveva escluso il settore sanitario, aveva parlato dei compartimenti che non devono avere autorizzazioni come noi”. “Deve essere un appello civile ma forte e determinato al governo, al Parlamento, alla politica tutta – avverte Luigi Marano, Presidente del Dipartimento Sicilia di Confcommercio Salute, Sanità e Cura – perché comprendano che questa legge sulla concorrenza non va bene”. “Le strutture piccole, medio-piccole avrebbero ulteriore difficoltà perché i grossi gruppi verrebbero a colonizzarci, togliendo, diciamo così, facoltà al territorio di scegliersi chi sta da anni a gestire delle attività”, sottolinea invece Mimmo Arena, Responsabile nazionale Aris-RSA. “ Naturalmente – aggiunge ancora Giorlandino – quando tu vieni messo a gara, non investi più, perché corri il rischio che dopo 3 anni perdi quella concessione. Per rientrare di un investimento economico nella sanità, ci metti 7-8 anni per quale motivo dovrei correre questo rischio. E poi- prosegue – perché bisogna giocare al ribasso?” “Il provvedimento di riforma del settore dovrebbe sostanzialmente riprendere tutta la normativa per eguagliarla consentendo una competizione leale, reale tra le varie imprese, tra i vari soggetti che partecipano alle selezioni, ma soprattutto garantire prima di tutto la continuità assistenziale”. “Il governo ha presentato degli emendamenti proprio per fare delle modifiche su queste note introdotte da Draghi e si stanno muovendo alcuni per proteggere la sanità nazionale- continua Giorlandino – E noi siamo qui a dare più chiarezza, perché purtroppo spesso quando si parla di sanità si pensa all’economicità, al guadagno. No. Noi mettiamo al primo posto i cittadini”. Presente all’incontro, in una sala vicina a Palazzo Montecitorio, anche il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè: “Oggi abbiamo una situazione esistente di servizi che sono ottimi, eccellenti, che vengono misurati, che vengono costantemente monitorati e che non possiamo sacrificare sull’altare di una libera concorrenza che è soltanto detta come principio, ma poi non può avere cittadinanza in questo momento”. “Il problema – aggiunge Michele Vietti, di Finpiemonte – è capire quale concorrenza e con quali regole. Se pensiamo di trattare le strutture sanitarie come le spiagge e i bagnini, evidentemente siamo fuori posto”.