Esteri

Morta Simone Simmons, la medium di Lady Diana che predisse guai per Harry e Meghan

La confidente della principessa aveva 71 anni

di Nicola Santini - 26 Novembre 2026

Chissà se adesso avranno modo di chiarirsi. Simone Simmons, la medium britannica che per anni raccolse le confidenze di Lady Diana e che sosteneva di essere rimasta in contatto con lei anche dopo la sua morte, si è spenta a 71 anni. Il decesso risale al 15 novembre, dopo una lunga malattia, come ha reso noto il suo portavoce.

Le due donne si erano conosciute nel 1993, quando il matrimonio della principessa del Galles con Carlo era ormai compromesso. Tra loro era nata un’amicizia tanto stretta che, secondo quanto raccontato dalla stessa Simmons, le conversazioni telefoniche potevano durare anche dieci ore.

Chi era Simone Simmons, la medium di Lady Diana

Il rapporto con la principessa aveva avuto anche momenti burrascosi. Quando Diana morì a Parigi, il 31 agosto 1997, le due avevano interrotto i rapporti. Simmons era tuttavia convinta che sarebbero tornate a parlarsi e, negli anni successivi, sostenne che ciò fosse effettivamente avvenuto attraverso presunti contatti con l’aldilà.

La medium pubblicò due libri dedicati alla vita privata della principessa, nei quali raccontò anche di una presunta relazione con John Fitzgerald Kennedy Jr. e sostenne che Diana fosse rimasta innamorata di Carlo malgrado il naufragio del loro matrimonio. Rivelazioni impossibili da verificare, che alimentarono ulteriormente la curiosità intorno alla vita sentimentale della madre di William e Harry.

La previsione sul matrimonio di Harry e Meghan

Nel 2018, proprio nell’anno delle nozze dei duchi di Sussex, Simone Simmons fece discutere per alcune dichiarazioni rilasciate alla televisione americana. A suo dire, Diana avrebbe avuto parecchie riserve sulla scelta sentimentale del secondogenito, arrivando a prevedere un esito disastroso del matrimonio.

Naturalmente si trattava di affermazioni della medium, alle quali sarebbe arbitrario attribuire il valore di un autentico giudizio della principessa. Resta curioso come, a quasi trent’anni dalla morte di Diana, ci sia ancora tanto interesse per quello che avrebbe potuto pensare delle scelte dei figli. Persino a Buckingham Palace, dove probabilmente avrebbero preferito che certe conversazioni telefoniche si fossero esaurite nel 1997.

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