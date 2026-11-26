Terremoto a Pescara: l’inchiesta della Finanza azzanna il club
Le accuse di frode, i sequestri, gli indagati
Un vero e proprio contropiede giudiziario scuote il Pescara Calcio. La Guardia di Finanza e la Procura pescarese hanno sganciato la bomba, un’ordinanza da 514 pagine. Dispone un maxi sequestro preventivo da 12,5 milioni di euro che travolge il presidente Daniele Sebastiani e altri 17 indagati.
Pescara club: cosa succede?
Le accuse formulate dai magistrati tratteggiano uno schema articolato. Nel complesso, frode fiscale, autoriciclaggio, reati societari e appropriazione indebita per circa 4,5 milioni sottratti alle casse del club.
Secondo gli investigatori, utilizzate fatture per operazioni inesistenti. Con l’uso indebitamente gonfiato di crediti d’imposta (“Bonus Sud” e “Beni 4.0”), le risorse societarie sarebbero state dirottate. Arrivavano ad imprese riconducibili a Sebastiani e ai suoi fedelissimi.
Tra i nomi iscritti nel registro figurerebbero lo storico segretario Luigi Gramenzi e l’ex vicepresidente Gabriele Bankowski. Con loro l’ex responsabile marketing Vincenzo De Prisco e il genero Alessandro Bruno, tecnico del Pineto.
E le perquisizioni?
Scattate tra Abruzzo e Campania con il blitz delle Fiamme Gialle a Pescara, Francavilla e Benevento, hanno portato al congelamento dei conti.
La risposta del patron biancazzurro non si è fatta attendere. Sebastiani dichiara fermamente la propria estraneità ai fatti. E sostiene che la società sia finanziariamente in regola e pronta a dimostrare la correttezza del proprio operato. In più, ricorda di aver azzerato venti milioni di debiti nel corso degli anni.
Ora la squadra – gioca in C – si focalizza sul campo. Ma il futuro del club resta ancorato agli sviluppi di un’indagine che promette ancora colpi di scena.
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