Politica

Patrimoniale, Fratoianni non molla

Uno dei vertici di Avs prova a rimettere la questione sul tavolo del campo largo

di Angelo Vitale - 26 Novembre 2026

Al tavolo del programma del campo largo prova a riaccendere la miccia della patrimoniale Nicola Fratoianni. Da lui quasi un ultimatum perentorio: «Senza la patrimoniale non c’è coalizione».

Patrimoniale, perché Fratoianni insiste?

Per Alleanza Verdi e Sinistra il prelievo del 2% sui patrimoni superiori ai 5,4 milioni non è affatto negoziabile. Angelo Bonelli aveva rincarato la dose per marcare il territorio: «Non siamo soprammobili, è inutile fare le primarie se rischiamo l’irrilevanza».

La sinistra radicale sfila così gli abiti unitari e gela l’intero cantiere dell’alternativa.

Il risultato politico?

Ne emerge lo stop sostanziale dei lavori, con la trattativa del campo largo congelata sul nascere. Con lo spinoso dossier delle armi a Kiev ancora da affrontare, il confronto sul fisco si incaglia in un logorante duello incrociato.

Giuseppe Conte frena bruscamente sulla patrimoniale per virare sulla sola speculazione finanziaria ed evitare di toccare gli asset produttivi. Salvo poi denunciare a sorpresa «passi indietro incomprensibili» registrati al tavolo.

Avs replica a stretto giro, accusando apertamente il leader M5S di fare asse con i centristi di Italia Viva per svuotare di senso la misura.

Nel frattempo Elly Schlein prova la mediazione citando la proposta Zucman sui patrimoni oltre i 100 milioni.

Campo largo in ritirata?

Ma il Nazareno sceglie la difensiva per non farsi travolgere dalle scosse. Sull’altro fronte, i centristi alzano un muro insuperabile contro qualsiasi nuova imposta. E bollano il prelievo come un dogma ideologico digeribile solo a sinistra.

Così il campo largo scopre la sua fragilità strutturale. Pensare di unire i simboli ai gazebo è facile. Trovare la quadra sul portafoglio degli italiani sta congelando la coalizione prima ancora di veder nascere un programma condiviso.

LEGGI QUI TUTTE LE NEWS DI POLITICA