Attualità

Mattarella e la sfida epocale dell’intelligenza artificiale

Le parole del Capo dello Stato alla Pontificia Università Lateranense

di Martino Tursi - 26 Novembre 2026

L’intelligenza artificiale può rappresentare un’opportunità ma anche un rischio: lo ribadisce il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica è intervenuto quest’oggi all’inaugurazione dell’anno accademico 2026/27 della Pontificia Università Lateranense. E, proprio partendo dall’enciclica di Papa Leone, che ha affrontato, analizzato e offerto orientamenti sulla rivoluzione digitale, il Presidente ha parlato delle prospettive ma pure dei pericoli che caratterizzano le nuove tecnologie.

Mattarella e l’analisi dell’intelligenza artificiale

“Nell’enciclica Magnifica Humanitas, il Papa ha posto l’attenzione sui temi dei nuovi strumenti di approfondimento e di conoscenza”, ha affermato il Capo dello Stato. Mattarella ha quindi notato: “L’intelligenza artificiale presenta prospettive che per molti aspetti sono suggestive, ma anche il rischio, che è stato denunciato con grande rigore da Sua Santità, di una sorta di arretramento sull’applicazione e lo sviluppo dell’intelligenza dell’uomo di fronte ai nuovi strumenti, che al contrario richiedono una maggiore capacità, preparazione, forza intellettuale per governarli”.

Una sfida epocale

Mattarella, dunque, ha sottolineato che, quando si parla di intelligenza artificiale, c’è una grande sfida da ingaggiare. Che incombe, innanzitutto, sulle istituzioni e sulla società civile. Discendendo, poi, in tutto il resto del Paese e, per estensione, del globo. La tecnologia, ed è sempre questo il tema, è qualcosa che deve essere al servizio dell’uomo. Né sostituirlo né, tantomeno, lederne diritti e dignità. Da ciò discende quanto la sfida sia davvero centrale, strategica e imponente. Per tutti.

LEGGI TUTTE LE NEWS SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE