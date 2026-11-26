Economia

Il gioco d’azzardo? Una tassa “invisibile” sui poveri

Un bottino colossale che equivale a quasi il due per cento dell'intero prelievo tributario nazionale

di Angelo Vitale - 26 Novembre 2026

Esiste un prelievo fiscale che non figura in alcuna dichiarazione dei redditi e non incrocia mai proteste: è il gioco d’azzardo. È una tassa invisibile, imposta senza decreti palesi, ma capace di rastrellare ogni anno miliardi di euro dalle tasche delle fasce più deboli del Paese.

Una vera e propria tassa sulla povertà e sulla disperazione

Prescinde dal colore dei governi di turno e fa leva sulla speranza, quasi sempre vana, di un riscatto sociale a portata di mano. Mentre la retorica pubblica celebra l’espansione del gioco come risorsa per i conti dello Stato, la realtà sociologica ed economica racconta una storia amara: un ingranaggio di prelievo regressivo in cui l’Erario incassa sulle fragilità materiali dei cittadini.

L’illusione di una scorciatoia contro la frustrazione quotidiana non colpisce la popolazione in modo omogeneo, ma picchia dove la vita è più dura. Gli studi mostrano una netta correlazione negativa tra reddito e propensione al gioco: chi guadagna meno finisce per destinare alle scommesse una quota assai più alta delle proprie entrate rispetto ai ceti abbienti.

Nei quartieri segnati da alta disoccupazione, la giocata quotidiana diventa un’automedicazione dall’ansia per il futuro.

Un’imposta “invisibile”

L’azzardo agisce così come un’imposta regressiva: sottrae risorse essenziali al bilancio delle famiglie con bassi redditi, finendo per sostituire consumi di prima necessità come la cura medica o l’istruzione dei figli, e spingendo interi nuclei verso il baratro dell’indebitamento.

Sull’altro fronte c’è il bilancio pubblico, imbrigliato in una dipendenza economica da cui nessun esecutivo ha mai mostrato la volontà di affrancarsi. Con un totale giocato che nel 2025 ha toccato il record di 165 miliardi di euro — cifra pari al 7,3 per cento del Pil —, lo Stato ha incassato in tasse 11,47 miliardi di euro.

Un bottino colossale che equivale a quasi il due per cento dell’intero prelievo tributario nazionale.

La contraddizione etica

E qui emerge la contraddizione etica più profonda: di fronte a questo tesoretto drenato dalle tasche dei più poveri, lo Stato restituisce sotto forma di prevenzione e cura delle ludopatie una somma irrisoria. Sui 11,47 miliardi incassati, il Fondo sanitario vincolato ai piani regionali ammonta ad appena 32,2 milioni di euro: lo 0,3 per cento del prelievo estratto dai giocatori.

Una sproporzione che rivela le priorità reali, con la salute pubblica sacrificata alle esigenze di cassa. In questo quadro di cinico pragmatismo fiscale, perfino lo sbandierato contrasto al gioco illegale assume i contorni di un semplice corollario del sistema. Le armi repressive si rivelano spuntate dinanzi alla velocità della rete clandestina: nonostante l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli abbia oscurato nel solo 2025 1.038 siti di gioco non autorizzati — un incremento del 111 per cento rispetto al 2023 —, portando la lista nera a oltre 8.000 domini bloccati, la macchina illegale si dimostra sistematicamente più rapida dello Stato.

E il contrasto al gioco illegale?

Piattaforme estero-gestite, reti Vpn e siti mirror consentono agli operatori abusivi di replicare i portali in poche ore. Le organizzazioni criminali trasformano la rete in una vera lavatrice di proventi illeciti dove ogni euro investito ne frutta fino a nove, con rischi penali contenuti. L’intervento statale non mira a salvaguardare i cittadini, ma a difendere l’esclusiva del monopolio erariale, lasciando scoperte le vaste falle di un mercato illegale sommerso stimato in dieci miliardi di euro. Il vero nodo della questione risiede quindi in una scelta di fondo che interpella la responsabilità morale delle istituzioni.

Per decenni si è raccontata la favola del gioco pubblico come una risorsa indolore per le casse erariali. Oggi i numeri dimostrano che quella risorsa viene estratta drenando la linfa vitale dei segmenti più deboli della società. E che alimenta una catena di sofferenze che colpisce non solo il singolo giocatore patologico — stimato in 1,5 milioni di persone —, ma oltre venti milioni di familiari travolti dall’azzardo passivo.

Un Paese che sceglie di finanziare la spesa pubblica facendo leva sul bisogno di riscatto e sulla disperazione di chi non ha futuro compie un atto di profonda ingiustizia sociale. È tempo che la politica smetta di considerare i cittadini come un serbatoio da prosciugare e trovi il coraggio etico di subordinare la cassa erariale alla tutela della dignità umana e della salute collettiva.