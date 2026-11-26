Politica

Azioni SpaceX ai bambini: l’asse non inatteso tra Grillo e Musk

La rinnovata attenzione del comico-politico genovese per il miliardario Usa

di Dave Hill Cirio - 26 Novembre 2026

Dietro le quinte della politica e del digitale, la fascinazione di Beppe Grillo per Elon Musk registra un nuovo, inatteso capitolo. Si schiera apertamente al fianco del fondatore di SpaceX. Ne elogia la decisione di regalare due azioni della società aerospaziale a ogni bambino americano. La mossa, “per un valore complessivo potenziale di circa 18 miliardi di dollari”.

Cosa ha deciso Musk?

La clamorosa proposta del miliardario ha scatenato accesi dibattiti globali. Musk ha spiegato che “una delle azioni sarà donata direttamente dalla società”. L’altra verrà dal suo patrimonio personale tramite i “Trump Accounts”.

L’annuncio ha suscitato grande entusiasmo tra i sostenitori del mercato libero. Ma la reazione internazionale si è divisa tra forti perplessità fiscali, scetticismo di esperti analisti e critiche social. Al loro centro, interrogativi legali sull’effettiva fattibilità dell’iniziativa.

Ma perché Grillo applaude con tanto calore alla mossa di Musk?

Sul proprio blog, il fondatore del M5S vede concretizzarsi una sua storica battaglia visionaria. “L’iniziativa – scrive introduce un elemento interessante nel dibattito sulla redistribuzione della ricchezza. Quello della partecipazione diretta dei cittadini al capitale delle aziende tecnologiche, fin dall’infanzia”.

Per lui si tratta del riscontro pratico di un’idea lanciata da tempo dalle sue pagine. Lì vuole “condividere i dividendi del progresso tecnologico, anziché concentrarli nelle mani di pochi”.

Un’assonanza ideale?

Ora Grillo rivendica con forza i suoli temi anche sui social. “Redistribuire la proprietà, democratizzare il capitale e condividere i dividendi del progresso tecnologico- afferma -. Affinché i benefici dell’innovazione diventino patrimonio di tutti!”. Una singolare saldatura tra l’utopia a cinque stelle e il nuovo capitalismo spaziale.

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