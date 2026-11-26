Economia

Revisione auto, salta l’obbligo annuale ma i costi possono salire

La decisione a Bruxelles che scongiura il dimezzamento della valità, il dibattito a Roma sulle tariffe

di Paolo Diacono - 26 Novembre 2026

Novità in arrivo sul tema della revisione dell’auto. La Commissione europea sarebbe disponibile a un dietrofront rispetto al progetto di renderla annuale per tutte le auto con più di dieci anni. Ma, allo stesso tempo, i controlli in officina potrebbero costare di più agli utenti. La revisione, dunque, dovrebbe restare obbligatoria ogni due anni. Così come già accade ora. L’obiettivo della norma era quello di rendere più stringenti i termini per costringere, in un certo senso, gli europei a comprare auto nuove. Nei fatti, però, con una crisi come quella attuale, si è capito che sarebbe stato solo un inutile balzello.

Revisione auto, cosa cambia adesso

La buona notizia, dunque, sarebbe legata ai tempi e ai termini di validità dei controlli. Non più dodici mesi disposti come nel 2025 ma nessuna modifica concreta e revisione obbligatoria ogni due anni. Le notizie, però, non finiscono qui. Già, perché i costi potrebbero aumentare. Gli importi, infatti, potrebbero salire già da subito, con la nuova Manovra, a novanta euro. Non c’è niente di ufficiale ma il dibattito è in corso. Attualmente, la revisione costa 79 euro, somma tra i 54,95 euro di tariffa base, più l’ammontare dell’Iva, dei diritti per la Motorizzazione civile e le spese. L’ultimo ritocco si registrò nel 2021.