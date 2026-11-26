Attualità

Gli assassini siamo noi, e accusiamo la società patriarcale

di Alessandro Scipioni - 26 Novembre 2026

È una scelta comoda, sciovinisticamente assolutoria, evocare il fantasma della società patriarcale per spiegare l’orrore contemporaneo. Ci si rifugia in una categoria storica ed antropologica ormai tramontata da decenni, come ha più volte giustamente sottolineato Massimo Cacciari, per il quale l’ordine patriarcale è definitivamente finito; per evitare l’esercizio più arduo e scomodo. Sottrarci dal banco degli imputati!

Guardare in faccia noi stessi, il nostro presente, le colpe di una modernità che ha smarrito il senso del limite e della responsabilità, è l’opera più complessa perché ci costringe prendere atto della verità evidente. La nostra società, e noi come uomini contemporanei, non siamo innocenti!

Non c’è alcuna nostalgia per un istituto fondato sulla sottomissione per riconoscere che il deserto morale prodotto dall’iperindividualismo odierno è, sotto molti profili, più disempatico e mancante di scrupoli. Quando tutto appare relativo, reversibile e privo di conseguenze durature, l’altro smette di essere un membro della famiglia umana, che investe la nostra coscienza individuale, ed in questo caso anche collettiva (per quanto relativa in questo relativo tempo); e si riduce a un ostacolo da superare, ad un problema o ad un mero oggetto di consumo. Una cosa non più una persona. Funzionale o meno all’appagamento del nostro benessere.

L’assenza di empatia

Questa assenza di empatia non si genera dal nulla. Si nutre di relazioni sempre più impersonali, di legami fragili e intercambiabili, di una sessualità precocissima e spesso violenta consumata attraverso schermi consegnati senza vigilanza a bambini e adolescenti. Genitori distratti o abdicanti lasciano in mano ai più giovani dispositivi che spalancano porte su un immaginario aggressivo e disumanizzante, mentre l’adulto rinuncia al proprio ruolo educativo e contenitivo. La pornografia odierna trionfa rappresentando stupri di massa.

È il tramonto di quella funzione paterna e simbolica che Luigi Zoja ha letto attraverso il gesto di Ettore, l’uomo che trattiene la propria forza e si fa garante di un futuro per chi viene dopo, e che Massimo Recalcati ha descritto come evaporazione del padre. Ma qui il vuoto non è soltanto quello lasciato dall’autorità paterna. Qui si è svuotato l’intero sistema valoriale, contraendosi fino a coincidere con l’istante e con il sé. Tutto si riduce a me stesso ed alla mia felicità, tutto si riduce al mio tempo, perché non c’è cura di ciò che verrà dopo di me o di ciò che è stato prima. Il punto di svolta culturale si annida proprio lì dove l’essere umano ha preteso di bastare a se stesso.

L’individuo al centro

Tutto ruota intorno all’individuo e tutto è in funzione dell’individuo. Giovanni Paolo II ha più volte ammonito contro una libertà sciolta dalla verità e dal bene, destinata a ripiegarsi su un io assolutizzante e distruttivo. Quando l’io diventa l’unica misura delle cose, l’esistenza si chiude nella propria immanenza. Non si fanno più figli. Anzi i figli sono visti come una minaccia alla propria autonomia, perché tutto sembra doversi esaurire nella soddisfazione immediata del singolo. Nel trionfo dell’egoismo assoluto, la violenza non è il retaggio di un Istituto del passato, ma rappresenta l’esplosione incontrollata di chi non tollera la frustrazione, il limite, il tempo dell’altro.

Lo si vede con crudezza nella vicenda di Giulia Cecchettin. Non è stata uccisa dal figlio di una società patriarcale, ma da un giovane cresciuto all’interno di una famiglia moderna e di un contesto sociale apparentemente integrati, agiati, privi di quelle miserie materiali che un tempo si indicavano come spiegazione automatica del male. Filippo Turetta non incarna il patriarca autoritario, né il prodotto di derivazione dell’educazione patriarcale. Egli rappresenta l’incapacità di accettare un no nell’epoca del trionfo dell’individualismo!

La fine di un legame, la perdita di un controllo sentito come diritto soggettivo ed esclusivo, la rabbia narcisistica di chi non ha mai imparato a fare i conti con il limite e trasforma il rifiuto in annientamento. Non può esistere il no perché è un limite alla mia felicità è la mia felicità è tutto. Questo il concetto supremo, ordinante l’universo del mondo moderno!

Ancora più scoperta, se possibile, è la logica dell’azzeramento di sé e dell’altro che emerge nell’omicidio di Giulia Tramontano, uccisa mentre portava in grembo il figlio che aspettava da Alessandro Impagnatiello. Qui non c’è traccia di un ordine patriarcale che pretende di trattenere la donna sotto il proprio tetto.

La fuga

Qui siamo davanti proprio all’opposto, l’esatto opposto. Prevalgono altri sentimenti. La smania di leggerezza, la fuga da ogni vincolo, la volontà di cancellare con un colpo solo la propria donna e la vita nascente per poter continuare a ricercare il perseguimento della propria felicità individuale privo di qualunque vincolo limitante. È l’egoismo puro che sopprime il proprio partner, le responsabilità, ed il proprio stesso figlio.

La dissoluzione dei confini, non soltanto morali, ma anche civili e territoriali, si palesa ai nostri occhi nella tragedia di Pamela Mastropietro. La sua fine chiama in causa le illusioni di una società liquida, cosmopolita e indifferente ai confini concreti, che ha abdicato al controllo del territorio e alla tutela effettiva dei più vulnerabili in nome di un astratto buonismo e di un’accoglienza priva di regole e di selezione. Le donne pagano il conto di questa liquidità incontrollata. Non è l’unico caso, eppure rimaniamo indifferenti.

Una ragazza italiana assassinata e deprezzata in un colpevole con testo di mancato presidio e di inammissibile leggerezza istituzionale. La cui memoria tutt’oggi deve subire biasimi, prediche morali fuori luogo, diffamazione; quasi che la vittima dovesse spartire la colpa con l’incuria di un sistema incapace di proteggerla e con i mostri che l’hanno ucciso. Più comodo processare una ragazza in absentia, che prendersi la responsabilità di non averla doverosamente difesa.

Il caso

Infine, c’è la storia di Alessia Pifferi, che ha lasciato morire di stenti la propria bambina. Il tutto per poter vivere la propria vita, la propria libertà, il desiderio di sentirsi giovane, leggera, desiderata, senza il fardello di una creatura che aveva bisogno di tutto. Circe avrebbe pianto!

Qui la violenza non ha nemmeno un volto maschile. Ma sicuramente ha il volto della nostra società, spietata ed individualista. Qui la vita di una piccola donna in difesa viene brutalmente stroncata dal tradimento del legame materno. Siamo davanti al punto di non ritorno. Qui non è scomparso solo il Padre, si è liquefatta anche la Madre. Ogni certezza è crollata, tutto è divenuto relativo e precario; mi sento di aggiungere terribilmente crudele.

Siamo davanti la chiara riprova della diffusione endemica, di una cultura in cui la responsabilità verso chi è fragile e dipendente viene sacrificata sull’altare del proprio Io, che ha pervaso trasversalmente i sessi diventando il vero riferimento morale dell’essere umano moderno, uomo o donna che sia. In un assetto tradizionale, pur con tutte le sue durezze e asimmetrie, un simile abbandono materno sarebbe stato inconcepibile; nella società dell’autoreferenzialità assoluta, diventa l’apogeo di una coscienza che ha reciso ogni debito verso la vita ed il genere umano.

Queste quattro storie, pur diversissime tra loro, convergono perché sono state rese possibili da un ben preciso contesto sociale. Quello di una civiltà che ha perso ed addirittura rinnegato il senso del sacro, del limite, della cura e della responsabilità. Finché continueremo a cercare alibi in costrutti sociali estinti, rimarremo impotenti davanti al male domestico e quotidiano che generiamo qui e ora, assolutizzando l’Io e rendendo il prossimo, spesso purtroppo le donne, relativo dunque sacrificabile.

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