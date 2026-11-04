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Andrea d’Inghilterra convocato dall’Alta Corte: dovrà testimoniare in un processo per frode

Il duca di York, non indagato, è stato citato come testimone in una causa civile legata a presunte truffe finanziarie

di Enzo Ricci - 4 Novembre 2026

Il principe Andrea, duca di York e fratello di re Carlo III, è stato convocato dall’Alta Corte britannica per testimoniare in un processo per frode che dovrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane. La notizia è stata riportata dalla BBC. Andrea non è accusato di alcun reato, ma sarà chiamato a deporre come testimone in una causa civile nella quale una donna sostiene di essere stata raggirata dal suo ex consulente finanziario. Al centro del procedimento ci sarebbero anche alcuni movimenti di denaro che potrebbero riguardare il principe, tra cui un bonifico da 750mila sterline che figura tra i pagamenti contestati.

Il primo membro della famiglia reale in questa condizione

La testimonianza è prevista intorno al 15 dicembre. Secondo quanto emerso, il giudice aveva autorizzato la convocazione già il mese scorso, mentre la citazione formale è stata notificata questa settimana. Andrea potrebbe comparire di persona davanti alla Corte oppure intervenire in videocollegamento. Si tratta di un passaggio particolarmente delicato per il duca di York. Sarebbe infatti il primo interrogatorio pubblico che affronta dall’intervista rilasciata a BBC Newsnight nel 2019, che contribuì ad aggravare la sua crisi d’immagine. Inoltre, secondo i media britannici, è il primo membro della famiglia reale a ricevere una simile convocazione come testimone davanti all’Alta Corte dai tempi del XIX secolo.

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