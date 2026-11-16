Cronaca

Angri, donna di 50 anni trovata morta in casa: indagini per omicidio

A far scattare l'allarme è stato uno dei suoi due figli, che nelle prime ore del mattino ha richiesto l'intervento dei soccorsi

di Claudia Mari - 16 Novembre 2026

Tragedia ad Angri, in provincia di Salerno, dove una donna di 50 anni è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione. Sul corpo sono stati individuati diversi segni di ferite provocate da un’arma da taglio. Un primo esame esterno avrebbe evidenziato lesioni compatibili con una morte violenta, circostanza che ha portato gli investigatori a non escludere la pista dell’omicidio.

La vittima, rimasta vedova da qualche tempo, viveva in un’abitazione situata in via Don Carlo La Mura. A far scattare l’allarme è stato uno dei suoi due figli, che nelle prime ore del mattino, intorno alle 5.30, ha richiesto l’intervento dei soccorsi dopo aver fatto la drammatica scoperta.

Sul posto sono arrivati i sanitari, ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare. Pochi istati dopo sono partiti gli accertamenti per fare piena luce sull’accaduto.

Angri, morta donna di 50 anni: le indagini per omicidio

Le indagini sono affidate ai Carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, che stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita della cinquantenne e comprendere cosa sia successo all’interno dell’abitazione. Gli investigatori dovranno verificare ogni elemento utile, ricostruire eventuali contatti avuti dalla donna prima del decesso e chiarire la natura delle ferite riscontrate sul corpo.

La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, che coordina l’attività investigativa, ha disposto il sequestro della salma. Saranno gli esami medico-legali, a partire dall’autopsia, a fornire ulteriori indicazioni sulle cause e sulle modalità del decesso.

Al momento non vengono escluse ipotesi investigative. Saranno i risultati degli accertamenti e il lavoro degli inquirenti a stabilire se si sia trattato di un omicidio e a chiarire eventuali responsabilità.