Politica

Il Campo Largo non può vincere le elezioni; solo la destra può perderle

di Alessandro Scipioni - 16 Novembre 2026

Le riflessioni di Claudio Cerasa sulle pagine de Il Foglio fotografano con lucidità chirurgica i reali equilibri e le tensioni sotterranee della politica italiana in vista delle prossime scadenze elettorali. Da un lato emerge l’ipotesi che un eventuale intervento della Corte Costituzionale, che cancellasse, la parte sull’indicazione del premier prevista dalla legge possa alterare gli equilibri, offrendo al cosiddetto Campo Largo una scorciatoia per aggirare il nodo irrisolto delle primarie e della leadership.

Eppure, a ben guardare, una simile eventualità finirebbe per consegnare al centrodestra un formidabile argomento politico. Certo il centro-sinistra eviterebbe primarie lacrime e sangue. Di fronte a una coalizione di centrosinistra priva di un volto chiaro per Palazzo Chigi, immersa in un cantiere permanente che restituisce all’elettorato l’immagine di una politica vecchia e indecisa, il centrodestra potrebbe rivendicare il valore della chiarezza e dell’affidabilità.

Potrebbe cioè presentarsi agli elettori indicando senza esitazioni Giorgia Meloni, una guida riconosciuta e non negoziabile attorno a cui si raccoglie l’intera maggioranza, contrapponendo la solidità di un progetto definito alla confusione di un’alleanza tenuta insieme solo dalla necessità tattica.

​Esiste però un secondo livello di analisi, decisamente più importante, in cui l’osservazione di Cerasa coglie il vero tallone d’Achille dell’attuale maggioranza. Il divario tra la forza della leadership nazionale e il radicamento sui territori resta infatti un nodo irrisolto.

La partita decisiva

Se sul piano nazionale il Presidente del Consiglio esercita un’attrazione nettamente superiore rispetto ai suoi avversari, nei contesti urbani e nelle competizioni amministrative il centrosinistra continua a dimostrare una capacità di tenuta e di vittoria che va ben oltre le sue storiche roccaforti.

Il motivo risiede in un evidente deficit di classe dirigente locale da parte del centrodestra, troppo spesso incapace di selezionare figure di reale spessore e di costruire liste competitive capaci di intercettare il consenso e le preferenze dei cittadini.

​È esattamente su questo terreno che si gioca la partita decisiva. Continuare a tollerare errori nella scelta dei candidati o nella gestione dei territori significa offrire ossigeno vitale a un’opposizione che, sul piano nazionale, appare ancora fragile e contraddittoria.

Per evitare questo logoramento diventa indispensabile inaugurare una stagione di rigorosa responsabilità politica. Chi sbaglia nelle scelte locali deve rispondere dei propri insuccessi, interrompendo le tradizionali logiche di autoconservazione e tutela interne ai partiti. L’imperativo categorico per la coalizione di governo deve essere quello di schierare le risorse migliori, costringendo i profili più autorevoli a misurarsi direttamente con il voto di preferenza.

L’operazione di rilancio

​In questa operazione di selezione e rilancio, il ruolo di Giorgia Meloni diventa determinante. Forte della sua posizione a Palazzo Chigi e del suo capitale politico, la premier ha la possibilità e il dovere di intervenire in prima persona, chiedendo a personalità di primo piano della società civile e delle istituzioni di metterci la faccia, offrendo in cambio quella prospettiva politica e quelle garanzie future che hanno sempre caratterizzato le grandi stagioni di governo, secondo un metodo già sperimentato con successo da Silvio Berlusconi.

Anche nelle città considerate più ostiche, l’obiettivo non può essere la semplice testimonianza, ma una competizione vera, capace di ridurre le distanze e di contendere ogni singolo voto. Solo blindando i territori e colmando il divario tra il vertice e la base il centrodestra potrà mettersi al riparo da ogni sorpresa. Oggi, a guardare lo stato di salute dell’opposizione, l’unico vero avversario capace di mettere in difficoltà la maggioranza sembra essere la maggioranza stessa. Un autolesionismo destrorso fonte di infinito danni.

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