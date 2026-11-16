Cronaca

Omicidio Denis Bergamini, attesa la sentenza d’appello: chiesti 23 anni per Isabella Internò

di Francesca Petrosillo - 16 Novembre 2026

La vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Denis Bergamini arriva a un nuovo momento decisivo. Martedì 17 novembre 2026, la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro è chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità di Isabella Internò, ex fidanzata del calciatore del Cosenza, morto nel 1989.

La donna, condannata in primo grado a 16 anni di carcere per concorso in omicidio volontario, rischia un aumento della pena. La Procura ha infatti richiesto 23 anni di reclusione, mentre i suoi avvocati continuano a sostenere l’innocenza dell’imputata.

Omicidio Bergamini, cosa succederà nel processo d’appello

Il pubblico ministero Luca Primicerio ha chiesto ai giudici di rivedere la condanna pronunciata nell’ottobre 2024. Secondo l’accusa, le circostanze aggravanti dovrebbero ricevere una valutazione diversa rispetto alle attenuanti generiche riconosciute nel precedente processo.

Di posizione opposta i difensori Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri, che chiedono l’assoluzione. Gli avvocati contestano sia la ricostruzione dei fatti sia le conclusioni delle perizie scientifiche.

Prima del verdetto sono previste le controrepliche della Procura.

La morte di Denis Bergamini e la ricostruzione dell’omicidio

Il 18 novembre 1989, Denis Bergamini, centrocampista ventisettenne del Cosenza, morì sulla Statale 106, vicino a Roseto Capo Spulico, dopo essere stato travolto da un camion.

Inizialmente si parlò di suicidio. Isabella Internò, presente sul posto, raccontò che il giovane si era lanciato volontariamente sotto il mezzo.

La famiglia, però, non accettò mai questa versione e continuò a chiedere giustizia.

Dopo anni di indagini, nuovi accertamenti medico-legali portarono a una ricostruzione differente. Secondo i giudici di primo grado, Bergamini sarebbe stato immobilizzato e ucciso per asfissia meccanica. Successivamente, il corpo sarebbe stato sistemato sulla strada per simulare un gesto volontario.

Caso Bergamini, nuove indagini sul cugino di Isabella Internò

Intanto, l’inchiesta si è allargata a Roberto Internò, cugino dell’imputata, indagato per concorso in omicidio. Nel settembre 2026, la Procura di Castrovillari ha concluso le indagini preliminari nei suoi confronti. Gli investigatori ipotizzano un suo coinvolgimento materiale nell’uccisione del calciatore. Il pubblico ministero potrebbe chiedere prossimamente il rinvio a giudizio.

La sentenza d’appello arriverà alla vigilia del 37esimo anniversario della morte di Bergamini.

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