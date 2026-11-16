Economia

Dalla Ue il sì incondizionato a Unicredit su Commerzbank

Bruxelles promuove il matrimonio, l'obiettivo dell'unione di capitali

di Cristiana Flaminio - 16 Novembre 2026

Ci siamo: l’Ue ha dato il suo sì “incondizionato” all’acquisizione da parte di Unicredit della tedesca Commerzbank. Un monosillabo che sblocca una situazione capace, potenzialmente, di aprire nuove strade ai mercati dei capitali europei. La vicepresidente della Commissione, la spagnola Teresa Ribera, anzi s’è augurata nuove fusioni e altri affari. Perché l’obiettivo europeo resta quello di mettere su i “giganti” capaci di competere sui mercati globali. Con i concorrenti che arrivano da Stati Uniti d’America e Cina.

Il sì incondizionato a Unicredit

Ribera ha confermato che dalla Commissione Ue è arrivato un sì incondizionato “all’acquisizione di Commerzbank da parte di Unicredit”. La loro quota di mercato non creerebbe distorsioni dal momento che la “presenza” combinata degli istituti di credito risulterebbe moderata. Tranne che nel finanziamento al commercio dove sia Gae Aulenti che Commerz conservano una forte posizione di mercato. Ma sul mercato, dicono da Bruxelles, ci sono altri fornitori, altri attori capaci di esercitare “una sufficiente pressione competitiva” sul nuovo polo bancario italotedesco.

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La posizione di Ribera

“Ci deve essere pieno rispetto per le decisioni che stiamo adottando oggi. Questa operazione è già stata autorizzata dalla Banca Centrale Europea il mese scorso e ora arriviamo noi con questa decisione di via libera dal punto di vista della concorrenza e del mercato. I nostri servizi hanno valutato con molta attenzione se questo consolidamento possa introdurre limiti per le piccole e medie imprese in Germania, e non è questo il caso”, ha affermato Ribera. E la risposta è stato un sì incondizionato a Unicredit. “I test di mercato e l’analisi delle diverse opzioni che resteranno disponibili indicano chiaramente che non c’è motivo di opporsi a questa fusione, dal punto di vista del mercato, e il nostro dovere, la nostra responsabilità, è garantire condizioni di parità ben funzionanti nel mercato normale, assicurando che, in assenza di criticità concorrenziali, l’operazione venga autorizzata senza problemi”.

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