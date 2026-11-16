Economia

Banca Revolut commissariata: controlli antiriciclaggio inefficaci. Cosa può succedere ai clienti?

Il provvedimento del Tribunale di Milano avrà una durata di un anno. Contestate oltre un milione di violazioni degli obblighi antiriciclaggio a una società del gruppo bancario. Cosa sapere per non farsi bloccare il conto

di Lino Sasso - 16 Novembre 2026

Revolut finisce in amministrazione giudiziaria. La banca digitale lituana, presente in Italia con una propria succursale, è destinataria di un provvedimento della durata di un anno emesso dalla Sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano. La misura è stata eseguita questa mattina dalla Guardia di finanza del capoluogo lombardo, su delega della Procura. per carenze nei controlli antiriciclaggio che avrebbero agevolato movimenti illeciti per 76,5 milioni di euro. Di questa somma complessiva, un nucleo specifico di 41,9 milioni di euro riguarda flussi finanziari occultati tra il 2021 e il 2026 da 24 soggetti indagati o condannati per gravi reati.

Le indagini

Gli accertamenti, condotti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano sotto il coordinamento della Procura, hanno acceso i riflettori sui rapporti tra la banca digitale e soggetti indagati o condannati per gravi reati. Tra questi figurano il riciclaggio e il trasferimento fraudolento di valori. Ipotizzata anche l’aggravante dal metodo mafioso o della finalità di agevolazione delle organizzazioni criminali, oltre ad altri reati contemplati dalla normativa antimafia.

Il provvedimento di amministrazione giudiziaria scaturisce da due precedenti attività investigative che avrebbero evidenziato significative criticità nei sistemi di controllo.

Oltre un milione di violazioni degli obblighi antiriciclaggio

La prima attività riguarda un’ispezione antiriciclaggio nei confronti di un Virtual Asset Service Provider (Vasp), una società appartenente al gruppo Revolut che opera nel settore delle attività finanziarie virtuali. Nel corso degli accertamenti, le Fiamme gialle hanno contestato oltre un milione di violazioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni.

A queste si aggiungono sistematiche contestazioni riguardanti l’omessa segnalazione di operazioni sospette. Uno degli strumenti fondamentali per prevenire il riciclaggio di denaro e contrastare l’utilizzo del sistema finanziario per finalità illecite.

Il secondo filone investigativo riguarda invece un procedimento penale per frode fiscale. Sarebbe infatti emerso l’utilizzo strumentale di conti correnti aperti presso Revolut per la commissione di reati tributari.

Revolut in amministrazione giudiziaria: cosa significa

L’amministrazione giudiziaria è una misura di prevenzione prevista dal Codice antimafia, finalizzata a contrastare il rischio che un’attività economica possa agevolare, anche indirettamente, soggetti coinvolti in attività criminali.

L’obiettivo è intervenire sulle criticità organizzative e rafforzare i sistemi di controllo interno, attraverso la supervisione dell’autorità giudiziaria.

Il provvedimento non equivale quindi a una dichiarazione di insolvenza, né comporta automaticamente il blocco dei conti correnti dei clienti.

Cosa può succedere ai clienti?

Per i clienti italiani di Revolut l’operatività quotidiana prosegue senza interruzioni e i risparmi restano al sicuro. L’amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale di Milano mira infatti a garantire la continuità aziendale mentre si correggono le falle nei sistemi antiriciclaggio della filiale italiana.

I conti non vengono congelati e non vi sono limitazioni all’uso di carte, bonifici o investimenti. I depositi continuano a essere protetti fino a 100.000 euro dal fondo di garanzia europeo in virtù della licenza societaria vigilata dalla Banca Centrale Europea.

L’effetto concreto per gli utenti consisterà principalmente in una stretta sui controlli di conformità. Una dinamica che potrebbe comportare una maggiore frequenza di richieste di chiarimento o blocchi temporanei per verifiche manuali sulle transazioni di importo insolito.

Cosa tenere a portata di mano?

Per superare rapidamente eventuali verifiche ed evitare sospensioni dell’operatività, utile tenere a portata di mano un documento d’identità in corso di validità, il codice fiscale e una prova di residenza recente. Per esempio, una bolletta o un estratto conto degli ultimi tre mesi.

Qualora l’istituto richieda di giustificare l’origine lecita del denaro o in presenza di trasferimenti straordinari, occorrerà fornire la documentazione reddituale.

Quindi, ultime buste paga, cedolino della pensione o dichiarazione dei redditi Modello 730. Oppure estratti conto di provenienza da altri istituti, atti notarili di compravendita, pratiche di successione e contratti tra privati con relative ricevute.

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