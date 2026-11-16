Politica

Legge elettorale, la Corte non corre e non rallenta. Cosa ha detto Viganò?

Per garantire una visione organica dei dossier pendenti, il presidente ha anche confermato la flessibilità procedurale del Collegio

di Angelo Vitale - 16 Novembre 2026

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“I poteri della Consulta si attivano solo su rinvio del giudice”: la risposta di Viganò nel dibattito sulla legge elettorale. Nel confronto sulle tempistiche della Consulta e l’attenzione mediatica su riforme complesse come quella elettorale, il presidente della Corte costituzionale Francesco Viganò traccia con nettezza i confini istituzionali del “Giudice delle leggi”.

Cosa ha detto Viganò?

Le sue dichiarazioni rispondono direttamente a chi sollecita o ipotizza un intervento preventivo della Consulta. “Noi – dice – non siamo chiamati a differenza del presidente della Repubblica a valutare se la legge in astratto presenta incostituzionalità. I poteri della Corte sono sempre attivati da una ordinanza di un giudice che definisce l’oggetto definendum. Da ciò consegue che anche rispetto alla legge elettorale la Corte deve attendere che un giudice sollevi la questione di legittimità costituzionale, ma nessuna ad oggi appare sollevata”.

Rispondendo alle speculazioni sui tempi di decisione e alle richieste di celerità, Viganò ha voluto precisare che “Anzitutto dobbiamo aspettare che le questioni arrivino alla Corte”.

Ha quindi ribadito che “la Corte debba agire con tutta la necessaria sollecitudine, per arrivare a una soluzione rapida. Ma quanto sia rapido dipende dal tempo in cui arriveranno le questioni che ci verranno poste”, assicurando che si procederà “prontamente, nel rispetto dei tempi procedurali che consentano a tutte le parti la possibilità di predisporre le loro difese”.

Il Collegio è flessibile?

Per garantire una visione organica dei dossier pendenti, il presidente ha anche confermato la flessibilità procedurale del Collegio.

“Non è esclusa – ha chiarito – l’eventuale opportunità di riunire più cause in modo che si affrontino nel modo più ampio possibile eventuali giudizi di incostituzionalità”.

Infine, di fronte al rischio di politicizzazione dei giudizi della Corte prima della scadenza del suo mandato l’8 marzo, Viganò ha richiamato al senso delle istituzioni e a uno “spirito di leale collaborazione”. Così nettamente rimarcando che la “Corte ha compito di unire, non di dividere”. Un monito chiaro alla politica e all’opinione pubblica.