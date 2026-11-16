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Le guerre ci mettono a dieta, come risparmiare senza rinunce

Gli aumenti colpiscono verdure, ortaggi e frutta. I suggerimenti per la spesa

di Giovanni Vasso - 16 Novembre 2026

Le guerre ci son finite nel piatto. E tra missili, minacce e negoziati che non decollano, i conflitti mettono a dieta gli italiani. Da quando è terminata l’estate abbiamo iniziato a stringere, ancora una volta, la cinghia. E di certo non per ragioni estetiche. Ma perché i prezzi sono letteralmente decollati e far la spesa si fa sempre più difficile. Un po’ di numeri ci consentono di capire la situazione. Arrivano dall’Istat.

Le guerre nel piatto

A settembre, rispetto all’anno precedente, le vendite di generi alimentari sono aumentate dell’1,6% in termini di valore e sono scese dello 0,1% per volumi. In pratica, paghiamo di più per comprare di meno. Il cibo, poi, ha registrato una flessione in termini di quantità vendute pari allo 0,3% rispetto ad agosto. Questo, però, pare solo l’antipasto. Perché a ottobre l’inflazione, cioè il livello medio dei prezzi, è salita al 5,4%. Sul fronte degli alimentari si è registrata una vera e propria stangata sul comparto dell’ortofrutta. I prezzi degli ortaggi, tra settembre e ottobre, sono saliti del 3,1% portandosi, sull’anno, a un aumento che si attesta attorno al 12,7 per cento. Non va granché meglio al banco della frutta che accusa un’altra impennata: i costi per i consumatori, infatti, sono volati sul trend annuale dallo 0,5% al +4,3 per cento. Denunciando un aumento clamoroso proprio a ottobre: +3,1 per cento rispetto a settembre. Il carrello della spesa, da solo, è passato dal +1,5 per cento di settembre al +2,5% di ottobre. Insomma, una stangata. E si capisce, dunque, perché gli italiani inizino a comprare meno. Perché non ce la fanno a far quadrare i conti di una spesa che sale in continuazione mentre le retribuzioni rimangono sostanzialmente al palo e non riescono a colmare il gap in termini di potere d’acquisto.

Come difendere il portafogli senza rinunce

Diventa, quindi, necessario mettere in campo una strategia, per mangiare e per proteggere il portafogli. Non si può rinunciare al cibo né, tantomeno, si può deviare su prodotti diversi, magari di scarsa qualità, solo per riempire lo stomaco. La salute è importante e la tutela inizia proprio a tavola. Ci sono dei modi per risparmiare. E sono dei rimedi che conosciamo già. Basta non farsi prendere dal panico e ragionare. L’aumento delle verdure, della frutta è legato a rincari dell’energia e dei prodotti petroliferi. Da cui, è chiaro, dipendono tanto i fertilizzanti (alla base degli aumenti di base) e dei trasporti. Può essere interessante, a questo punto, preferire prodotti a chilometro zero.

Stagionalità e quantità giuste

Ma, soprattutto, scegliere verdure, ortaggi e frutta di stagione. Produrre un alimento, un ortaggio, una mela o una zucchina costa, e all’agricoltore costa ancora di più garantirne la presenza sugli scaffali per tutto l’anno. Ci sono dei costi che sopporta e che finiscono, ovviamente, nel prezzo al dettaglio. Scegliere prodotti nostrani e al tempo giusto, in base alla loro stagionalità, può consentirci un buon risparmio. Allo stesso modo, è necessario valutare bene le quantità che compriamo. Acquistiamo, ed ecco perché calano i volumi, solo ciò che ci serve. Stiamo già diventando bravi: quest’anno, secondo Waste Watcher International, abbiamo buttato “solo” mezzo chilo (493 grammi) di cibo a settimana. Un miglioramento dell’11% rispetto al 2025 ma che, comunque, ci induce a gettare, ogni anno, quasi 26 chili di alimenti (e dunque i denari che usiamo per comprarli) direttamente nella spazzatura. E questo, oggi più che mai, sarebbe intollerabile.

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